Instagram Cauã Reymond posa nu e agita a web no dia do final de 'Vale Tudo'

Cauã Reymond publicou uma foto completamente nu nesta sexta-feira (17), no mesmo dia em que vai ao ar o último capítulo do remake de Vale Tudo, da TV Globo. O ator de 45 anos posou cobrindo as partes íntimas com as mãos e agradeceu o personagem César Ribeiro, que interpreta na trama.

A imagem foi compartilhada no Instagram e viralizou em poucos minutos. Em apenas dois minutos, o post ultrapassou 4,5 mil curtidas e, em menos de uma hora, somava mais de 130 mil likes.

Na legenda, Cauã escreveu: “ Valeu, César! ”, em referência ao personagem que se tornou um dos mais comentados do remake. Internautas reagiram com humor à publicação. “ Não matou a Odete, mas matou a gente do coração ”, brincou um fã. Outro ironizou o mistério da trama: “ Foi ele que matou a Odete e tá fazendo isso pra desviar nossa atenção !”.

Entre as celebridades que comentaram, a apresentadora Rita Batista fez graça com a ousadia do ator. “ Criatura, você é viúvo. Olha a compostura! ”, escreveu.

O último capítulo de Vale Tudo promete revelar o assassino de Odete Roitman, papel de Debora Bloch. A nova versão, escrita por Manuela Dias, promete um final diferente do original exibido em 1988.

Na versão clássica, a vilã interpretada por Beatriz Segall foi morta pela personagem Leila, vivida por Cássia Kis. No remake, o papel está nas mãos de Carolina Dieckmann, e o público aguarda para saber se a autora repetirá o desfecho ou trará uma reviravolta inédita.

de Pedro Gabriel




