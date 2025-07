Reprodução/redes sociais Michael Douglas deixou Hollywoord





O mundo inteiro é cativado pelos filmes e longas-metragens americanos. A cada ano, diversos lançamentos conquistam o planeta com produções de comédia, romance, suspense, drama e muita ação.

Hollywood atrai os holofotes e fãs de todas as partes do mundo. As histórias que moldaram a infância, o filme que marcou o início de um namoro, a produção inspiradora que ajudou alguém a dar a volta por cima — o cinema americano é, sem dúvida, uma verdadeira revolução cultural.

Nas últimas décadas, muitos atores conquistaram admiradores pelo talento, carisma e papéis icônicos. Porém, alguns deles decidiram se afastar da atuação — seja para encerrar definitivamente a carreira, seja para tirar um merecido descanso da fama. Por desinteresse em novos projetos ou para preservar a saúde mental, essas escolhas sempre chamam a atenção da imprensa e dos fãs.

A seguir, confira alguns nomes marcantes de Hollywood que, por motivos pessoais, decidiram parar — ou quase isso — de atuar.

Michael Douglas

O ator Michael Douglas, um dos nomes mais queridos e respeitados do cinema mundial, falou recentemente que não pretende voltar a atuar. Aos 80 anos, o vencedor de dois Oscars declarou, durante o Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca, que sua decisão de não estrelar nenhum filme é uma escolha definitiva.

De acordo com Douglas, ele quis encerrar sua carreira em 2022, após 60 anos trabalhando intensamente, e frisou que não queria ser “uma daquelas pessoas que morrem no set”.

Jack Nicholson

Nicholson é um dos três únicos atores a ganhar três estatuetas do Oscar por atuações. Dois desses prêmios foram como Melhor Ator (Um Estranho no Ninho e Melhor é Impossível), além de um como Ator Coadjuvante (Laços de Ternura).

Seu último papel foi em 2010, na comédia Como Você Sabe. Embora ele nunca tenha anunciado oficialmente a aposentadoria, chegou a afirmar que preferiu se afastar dos cinemas por não ter mais vontade de estar lá.





Mara Wilson

A eterna Matilda, Mara Wilson possuiu muitos trabalhos ao longo de sua vida. Foram mais de 26 projetos, nos quais atuou não só em frente às câmeras. Sua voz também protagonizou vários tipos de narrativas.

Quase 30 anos depois do lançamento do filme icônico, a atriz continua encontrando fãs de Matilda em todo o mundo. Ela sempre compartilha em suas redes sociais participações em encontros públicos e novos trabalhos.

Cameron Diaz

Uma das atrizes mais procuradas pela imprensa entre os anos 1990 e 2000, Cameron teve uma grande pausa nos cinemas. Ela emendou trabalhos como O Máskara, As Panteras, O Amor Não Tira Férias, Uma Prova de Amor e Gangues de Nova York. Com esse currículo, decidiu se afastar da fama e abandonou Hollywood há 11 anos. No entanto, após uma década afastada, resolveu interromper a aposentadoria para atuar em De Volta à Ação, novo filme da Netflix.