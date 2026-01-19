Instagram Brooklyn Beckham rompe com pais e expõe briga familiar

Brooklyn Beckham, de 26 anos, fez um forte desabafo contra os pais, David e Victoria Beckham, em uma sequência de posts publicados nos stories do Instagram neste domingo (19). O primogênito do casal expôs pela primeira vez toda a briga familiar, o desrespeito dos pais com a esposa Nicola Peltz e deixou claro que não quer se reconciliar.

Brooklyn acusou David e Victoria de tentarem destruir o casamento dele desde antes da cerimônia em 2022. O rapaz também afirmou ter sido pressionado a assinar cessão de direitos sobre o nome antes do matrimônio.

"Fiquei em silêncio por anos e fiz todo o possível para manter essas questões em privado. Infelizmente, meus pais e a equipe deles continuaram a procurar a imprensa, o que não me deixou outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre apenas algumas das mentiras que foram publicadas", começou Brooklyn no desabafo publicado nas redes sociais do filho mais velho do casal Beckham.

Na sequência, o rapaz afirmou categoricamente a posição sobre a relação com os pais famosos. "Eu não quero me reconciliar com minha família. Não estou sendo controlado, estou me posicionando e me defendendo pela primeira vez na minha vida", declarou Brooklyn rebatendo alegações de que seria manipulado pela esposa Nicola Peltz.

Acusações de controle e mentiras

"Durante toda a minha vida, meus pais controlaram as narrativas na imprensa sobre a nossa família. As postagens performáticas nas redes sociais, os eventos familiares e os relacionamentos inautênticos sempre fizeram parte da realidade em que nasci. Recentemente, vi com meus próprios olhos até onde eles são capazes de ir para plantar inúmeras mentiras na mídia, na maioria das vezes às custas de pessoas inocentes, para preservar a própria imagem. Mas eu acredito que a verdade sempre vem à tona", afirmou o rapaz.

"Meus pais vêm tentando incessantemente destruir meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou", continuou Brooklyn nas acusações. "Minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola em cima da hora, apesar de estar animada para vê-la usando sua criação, forçando-a a encontrar um novo vestido com urgência. Semanas antes do nosso grande dia, meus pais me pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para que eu assinasse a cessão dos direitos sobre o meu nome, o que teria impacto sobre mim, minha esposa e nossos futuros filhos", revelou.

Segundo Brooklyn, David e Victoria o pressionaram para assinar o documento antes do casamento com Nicola em 2022. O objetivo seria fazer com que os termos desse acordo entrassem logo em vigor antes da cerimônia. "Minha recusa afetou o pagamento, e desde então eles nunca mais me trataram da mesma forma", afirmou o primogênito ao expor as consequências da decisão de não ceder à pressão dos pais.

Brooklyn também relatou uma série de desrespeitos de parentes com a esposa durante eventos familiares. "Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola 'não era do mesmo sangue' e 'não era família'", revelou o rapaz.

"Desde o momento em que comecei a me posicionar ao lado da minha esposa, passei a receber ataques incessantes dos meus pais, tanto em privado quanto publicamente, enviados à imprensa por ordem deles. Até meus irmãos foram instruídos a me atacar nas redes sociais, até que, do nada, me bloquearam no verão passado", detalhou Brooklyn.

Em outro trecho, o primogênito também confirmou a história de que Victoria roubou a primeira dança do casamento dele. A dança estava planejada entre Brooklyn e Nicola durante a festa de matrimônio. "Ela dançou de forma extremamente inadequada comigo diante de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", acrescentou o rapaz.

Segundo Brooklyn, na tentativa de sabotar o casamento, Victoria Beckham convidou "repetidamente mulheres do meu passado para o nosso convívio, de maneiras claramente pensadas para nos deixar desconfortáveis" durante encontros familiares. O primogênito também atacou David Beckham e disse que o pai se recusou a encontrá-lo quando ele foi para Londres com Nicola. "Ele rejeitou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na grande festa de aniversário dele, com centenas de convidados e câmeras por todos os lados", ironizou Brooklyn.

"Minha família valoriza a promoção pública e os contratos de publicidade acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar", declarou o rapaz ao criticar as prioridades dos pais.

Brooklyn encerrou o desabafo: "A narrativa de que minha esposa me controla é completamente inversa. Eu fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida". "Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para nossa futura família", concluiu.