Reprodução: Instagram David Beckham com a família e amigos

David Beckham comemorou o aniversário de 50 anos com a presença da família e de amigos. Para celebrar o momento especial, o ex-jogador fez uma publicação na última segunda-feira (31) e repercutiu a data. Embora o aniversário do atleta seja apenas no dia 2 de maio, ele optou por aproveitar o último final de semana para iniciar as festividades com seu círculo social e entes-queridos.

"Pensei em começar a comemorar um pouco mais cedo, uma noite tão especial em Miami. Que sorte ter amigos e familiares incríveis para começar as comemorações do 50º aniversário. Amo vocês", se declarou.

Em um dos registros, ele aparece ao lado da esposa, Victoria Beckham, conhecida por ter feito parte do grupo Spice Girls, e dos filhos. Além disso, em outro clique, o empresário posa ao lado de nomes do futebol, como Lionel Messi, Luis Suárez e Tom Brady.

Nos comentários da publicação, os internautas desejaram felicitações ao ex-atleta. "Felicidades David. Um cara lindo, humilde e com grande coração. Isso é tudo que a vida poderia te dar. Rodeado de amor, bons amigos e admiração. Sou tua fã há 25 anos", confessou uma usuária.

"Vocês dois são um casal lindo e sua família também...feliz aniversário", disse uma segunda.

Veja fotos: