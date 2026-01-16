Reprodução/Instagram/Rede Globo Yas Bertolino, suposta ex-namorada de Pedro Espínola diz que relação foi tóxica.

Expôs tudo! Uma jovem chamada Yasmin Bertolino, que se identificou como ex-namorada de Pedro Espindola, participante do BBB 26, detonou o brother nas redes sociais. Em um vídeo, publicado no TikTok, ela desabafou sobre o suposto relacionamento que manteve com o vendedor e afirmou ter vivido um inferno.

A jovem Yasmin Bertolino, suposta ex-namorada de Pedro Espindola, participante do BBB 26, afirmou ter vivido uma relação tóxica com o brother.





No vídeo, a jovem começou comparando Pedro ao vencedor do BBB 24, Davi Brito. Yasmin relatou que quando iniciou o relacionamento com o vendedor, ela era menor de idade, enquanto ele era mais velho.

Bertolino explicou que no começo do relacionamento, Pedro demonstrava ser um rapaz trabalhador e esforçado. Ele teria se aproximado da família da jovem, especialmente com seu pai.

"Ele era um menino muito trabalhador, pronto para qualquer coisa que você pedisse. Ele ia, fazia e acontecia. Nunca tinha problema. Ele sempre comentava comigo que nunca teve um lar estruturado, nunca teve uma relação boa com o pai e a mãe dele. Então, eu pensei: 'Por que não dar uma família para ele, já que ele não tem?'. E assim, ele começou a ser o melhor amigo do meu pai", explicou.

De acordo com a jovem, com o passar do tempo, o comportamento de Pedro foi mudando. Yasmin contou que descobriu diversas traições do vendedor. Em um dos casos, o brother foi flagrado com outra mulher no carro do pai da jovem.

"Os meus irmãos começaram a descobrir muitas traições do Pedro e na cidade tudo corria muito rápido. Com isso, meus irmãos começaram a brigar comigo e com meu pai, e nós decidimos sair de casa", revelou.





Bertolino explicou que após a Justiça determinar que ela voltasse a morar com a mãe, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento com o vendedor.

"Eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com minha mãe, porque ninguém da família, além do meu pai, apoiava nosso relacionamento. Como eu era menor, eles conseguiam me controlar muito. O Pedro co ntinuou tendo uma amizade muito forte com meu pai."





De acordo com Yasmin, Pedro não aceitou o fim do namoro de primeira. Após conseguir, colocar um fim no relacionamento, a jovem afirmou que passou a ser ameaçada pelo vendedor.

"Eu comecei a sair, fazer coisas que nunca tinha feito com ele. Mas ele não gostava, me ligava e falava que se soubesse onde eu estava ia chegar quebrando tudo. Se soubesse que eu estava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa", relatou. "Ele começou a me ameaçar. E assim começou um inferno na minha vida", desabafou.

A jovem disse que, apesar de tudo, reatou o namoro com Pedro por ser facilmente manipulável naquela época. Ela ainda relatou que, após ganhar dinheiro com a venda de rosas, o brother passou a agir de forma arrogante com pessoas próximas.

Por fim, Yasmin questionou as falas do vendedor dentro do reality. Segundo ela, as declarações de pobreza foram exageradas, já que ele recebia ajuda financeira da família dela.

"Essa imagem de coitado do Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que começou a trabalhar aos 14 anos é mentira. O Pedro é um menino que já sofreu na vida. Mas a partir do momento que ele começou a ganhar dinheiro, ele virou uma pessoa extremamente arrogante".