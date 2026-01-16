Reprodução/TV Globo Pedro fala sobre traição do BBB 26

Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, participante do BBB 26 apresentado como vendedor ambulante que saiu do zero, já ostentava vida financeira estruturada antes de entrar no reality. Em entrevista concedida em março de 2025 ao influenciador Leonardo Gualdezi, o brother revelou que acumulou patrimônio trabalhando por conta própria nas ruas de Curitiba, capital do Paraná.

Em um vídeo de março de 2025, o brother revelou ao influenciador Leonardo Gualdezi que acumulou patrimônio trabalhando por conta própria nas ruas pic.twitter.com/xD97hun2hJ — iG (@iG) January 16, 2026

O participante contou que possui casa na capital paranaense, dois carros (Ford Ka e Polo) e um terreno na praia. A renda mensal chegava a até R$ 20 mil em períodos de maior movimento nas vendas. O vídeo antigo viralizou nas redes sociais após a entrada do vendedor no programa.

No bate-papo gravado há quase um ano, Pedro contou que atuava como ambulante desde 2023, vendendo flores e trufas na capital paranaense. A atividade permitiu ao brother alcançar conquistas materiais relevantes em pouco tempo de trabalho.

"Aqui a gente não vende só rosas, a gente dá um pouquinho de amor e solidariedade também. Além de presentear, também vai ajudar o próximo", afirmou Pedro na gravação de março de 2025. O vendedor disse que o trabalho vai além da questão comercial e envolve interação com os clientes nas ruas de Curitiba.

Patrimônio acumulado como ambulante

"Tenho uma casa aqui em Curitiba, tenho dois carros, um Ford Ka e um Polo, e estou com um terreno na praia também", disse Pedro, sem esconder o orgulho da trajetória no vídeo. Os veículos listados pelo vendedor variam de R$ 70 mil a R$ 100 mil conforme o modelo e o ano de lançamento. O patrimônio acumulado surpreendeu internautas após a viralização do material.

O brother ainda mostrou o extrato bancário e comentou que a renda mensal chegava a até R$ 20 mil em períodos de maior movimento. Pedro Henrique relembrou os empregos que teve antes de se tornar ambulante e trabalhar por conta própria.

O participante do BBB 26 já trabalhou como desossador em frigorífico, coletor de lixo e garçom, experiências que ajudaram a moldar a visão sobre trabalho. "Depois que eu conheci a rua e comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar para os outros. CLT nunca mais", disparou no vídeo de março do ano passado.

Para o participante do BBB 26, o esforço como autônomo pode render tanto quanto um emprego formal com carteira assinada. "O mesmo tanto que você trabalha para os outros, você consegue trabalhar para si mesmo e fazer seu negócio acontecer", opinou Pedro na entrevista ao influenciador.

Entretanto, o resgate da entrevista não agradou aos fãs do programa, uma vez que Pedro diz, constantemente, na casa que passa dificuldades e que o programa seria para melhorar de vida. Comentários como "ele faz personagem de coitado" surgiram entre as críticas sobre o vídeo antigo que voltou a circular. Outra pessoa disse: "Que bela farsa hein. Se fazia de coitado mas as lentes de contato nos dentes estão em dia!". Um terceiro afirmou: "Cara tá mais rico que metade do país ja hahaha!".

Natural de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, Pedro Henrique Espindola tem 22 anos e entrou no BBB 26 após disputar vaga na casa de vidro da região Sul. À espera da primeira filha, Pedro já declarou que o maior objetivo é oferecer à criança uma realidade diferente da que teve na infância. "Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive", disse em perfil divulgado pela Globo.