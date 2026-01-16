Reprodução/ Instagram Duda Beat e Tomás Tróia

O relacionamento de nove anos da artista Duda Beat e do produtor musical Tomás Tróia chegou ao fim. A separação foi anunciada pela famosa nesta sexta-feira (16).

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de um milhão de seguidores, Beat se pronunciou sobre o caso. Sem detalhar o motivo do término, a artista ainda frisou que seguiria sendo amiga do ex.

“Bom dia, meus amores! Quero falar com vocês com a mesma honestidade que sempre guiou minha vida e minha arte. Após 9 anos de um amor verdadeiro, maduro e feliz, Tomás e eu não somos mais um casal. Seguiremos cultivando uma relação de amizade construída ao longo de mais de 20 anos”, iniciou.

Ao longo desses quase dez anos de namoro, o produtor atuou em vários trabalhos com a musicista. Segundo ela, a parceria profissional não vai ser encerrada em virtude do rompimento amoroso. “Também continuaremos trabalhando e criando juntos, como parceiros na música. O sentimento não terminou, apenas se transformou", garantiu.

Por fim, ela ainda tranquilizou os fãs e pediu "respeito" para atravessar essa fase. "Estou serena, vivendo o meu tempo, fiel ao que sinto hoje, sem apagar a nossa história, que merece e sempre será honrada. Obrigada pelo carinho, cuidado e respeito com esse momento”, concluiu.

Tomás Tróia teve importância decisiva na consolidação da carreira de Duda Beat. Durante participação no "TVZ", exibido no Multishow, a cantora chegou a lembrar do apoio que recebeu do melhor amigo para emplacar carreira na indústria fonográfica.

“É aquela coisa de ir lá, produzir a música da casa dele, fazer tudo na casa dele. A gente era amigo de infância, desde os 14 e 15 anos, vinha para o Rio passar férias e encontrava ele”, contou na ocasião.

