Duda Beat, de 36 anos, usou as redes sociais neste fim de semana para contar de um perrengue que passou com uma companhia área durante a viagem que fez à Grécia. A cantora e compositora disse que teve itens, como joias, bolsas de luxo e roupas, roubadas.





"Não sou de expor, mas ontem saí do Rio de Janeiro em direção à Grécia. Quando cheguei hoje, minha mala estava revirada. Ou seja, eles abriram a minha mala", iniciou a nordestina por meio dos stories do Instagram. "Estou p*ta. Com sangue nos olhos. Isso não existe", afirmou.





"Estava faltando uma bolsa da Chanel, uma da Balenciaga, minha caixinha de joias, uma saia e meu chapéu da Miu Miu. Alguém roubou essas coisas. Isso praticamente estragou minha viagem. Estou super chateada. São itens valiosos para mim", acrescentou.





Além de expor o sumiço dos itens, Duda Beat garantiu que recorreria aos meios legais. "Em nenhum momento imaginei passar por isso. A gente confia a bagagem às pessoas, à companhia aérea, e acontece isso. Já acionei meus advogados", pontuou.





"Estou muito chateada. Não pelo valor das coisas, mas pelo fato da notícia ter impactado umas férias que eu tinha tirado. A pessoa acaba perdendo todo o chão por saber que está vulnerável dessa forma. Tem coisas que são inestimáveis. Estou muito triste", desabafou.





Viagem com famosas

Duda Beat foi à Grécia para encontrar outras famosas da classe artística que estão curtindo dias de folga no país, conhecido como um dos pontos turísticos mais visitados por celebridades. Anitta e Bruna Griphao são algumas das artistas que Beat foi ver.

