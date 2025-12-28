Reprodução Instagram Duda Beat recebeu elogios dos fãs ao compartilhar fotos de biquíni

A cantora Duda Beat, de 38 anos, voltou a movimentar as redes sociais no último sábado (27) ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece de biquíni em uma praia de Recife, em Pernambuco. Usando um modelo estampado de zebra, com alças e contornos azuis, a artista arrancou elogios dos fãs e reforçou a conexão com o público que a acompanha tanto na música quanto fora dos palcos.

Na legenda da publicação, Duda escreveu “Ai que calor”, fazendo referência ao clima elevado da capital pernambucana e também ao título de seu feat com Pabllo Vittar. Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. “Belíssima”, escreveu um internauta. “Linda, talentosa e com muito bom gosto”, disse outro. Houve ainda quem brincasse com a situação: “Eu infartava se te visse na praia”, comentou um terceiro.





Em alta na TV aberta

Além da repercussão nas redes, Duda Beat vive um momento de destaque na televisão. Em entrevista recente ao Notícias da TV, a cantora falou sobre sua estreia como jurada técnica do "The Voice Brasil", agora exibido pelo SBT. Segundo ela, o maior desafio não foi encarar a TV aberta, mas lidar emocionalmente com a responsabilidade de julgar outros artistas. “A gente está lidando com o sonho de outras pessoas. Partia meu coração não virar a cadeira… mas é um programa”, afirmou durante conversa no tapete vermelho do "Prêmio Multishow".

Duda contou ainda que não sentiu pressão para adaptar sua postura ao público mais amplo da televisão e preferiu seguir a própria intuição. “Fui seguindo o meu coração. Fazendo escolhas que me arrepiavam, que me emocionavam”, explicou. Para a cantora, o momento mais desconfortável do reality é precisar eliminar vozes que considera talentosas. “Todo mundo é muito bom. A gente tem que procurar ‘cabelo em ovo’ para achar justificativa. Mas estou feliz de estar ali e sinto que estou fazendo bem”, completou.

O "The Voice Brasil", que migrou da TV Globo para o SBT em 2025 e já contou com técnicos como Lulu Santos e Carlinhos Brown, representou para Duda Beat uma virada importante na carreira. “Com certeza é um divisor de águas. Muita gente me assistindo, muita gente descobrindo quem eu sou. Sou uma Duda Beat antes e outra depois do The Voice”, revelou.

Na música, 2025 também foi um ano intenso. Duda lançou o EP "Esse Delírio" Vol. 1, ampliou o repertório da "Tara Delírio Tour" e ainda realizou um feat internacional com Rose Gray. Um dos momentos mais comentados da fase recente foi sua apresentação no festival "The Town", onde um cover de Kate Bush dividiu opiniões.

Ao avaliar o período, a artista definiu o ano como de amadurecimento. “Foi um ano de aprendizado e desafios. Tenho novos desafios em 2026 e muitos projetos vindo por aí… mas sem spoiler”, brincou.



