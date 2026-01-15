Reprodução/ Instagram @jadepicon Jade Picon

Jade Picon, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para abrir um álbum de fotos em Fernando de Noronha, no Pernambuco. A atriz está no arquipélago desde o início do ano.

Nos cliques, ela aparecia com um maiô azul, destacado pelo decote vazado. A influenciadora também surgiu em meio às paisagens paradisíacas da região, aproveitando para renovar o bronzeado e se refrescar na praia.





Relacionamento

Na terça-feira (13), a ex-BBB oficializou o namoro com André Lamoglia. O brasileiro é conhecido por participar do seriado espanhol "Elite", da Netflix. Além disso, protagonizou "Os Donos do Jogo", também na gigante do streaming.

O affair entre os famosos já ocorre há alguns anos, mas o relacionamento não tinha sido assumido publicamente até então. Nesta semana, eles compartilharam fotos juntos nas redes sociais.





Conheça

Jade Picon é irmã de Léo Picon, influenciador que ganhou projeção nacional após participar do reality show "De Férias Com o Ex Brasil". A trajetória profissional dela começou ainda na infância, quando atuou em campanhas publicitárias.

Considerada uma das pioneiras na produção de conteúdo para redes sociais no país, construiu sua imagem digital a partir de registros de viagens, práticas de autocuidado, rotina fitness e iniciativas ligadas ao empreendedorismo.

Atualmente, soma mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, visibilidade que despertou o interesse da produção do "Big Brother Brasil 2022". No reality da TV Globo, destacou-se como uma das protagonistas da edição e protagonizou embates com Arthur Aguiar, vencedor do programa.

Após a eliminação, estreou como atriz na novela "Travessia", de Gloria Perez, interpretando Chiara. O desempenho inicial foi alvo de críticas, mas passou a receber avaliações mais positivas na reta final da trama.

Jade também integrou o elenco de "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novela vertical da Globo, na qual dá vida à vilã Soraia.

Ao longo dos últimos anos, a influenciadora teve romances com diferentes personalidades do meio artístico, como o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

Durante o "BBB", viveu um relacionamento com o atleta Paulo André. Gabriel Medina e Neymar também já foram apontados como possíveis affairs, embora ela nunca tenha confirmado as especulações. Atualmente, Jade vive um relacionamento com André Lamoglia.