Instagram André Lamoglia e Jade Picon assumem namoro nas redes sociais

André Lamoglia e Jade Picon assumiram o namoro nas redes sociais nesta terça-feira (13) com publicações românticas no Instagram. Após meses sendo vistos juntos em diversos pontos do Brasil e do mundo, inclusive aos beijos, o ator decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre o romance com a ex-BBB.

A confirmação oficial do relacionamento aconteceu durante viagem do casal a Fernando de Noronha, em Pernambuco. André publicou uma foto romântica ao lado da influenciadora e empresária, emocionando os fãs. Minutos depois, Jade também compartilhou registros apaixonados com o namorado.

Nos comentários da publicação de André, seguidores foram à loucura com o romance dos dois atores. "Meu casal", escreveu um internauta empolgado com a confirmação do relacionamento. Nina Tercarolli, melhor amiga da empresária, comentou dois emojis de carinha apaixonada na postagem. Já outro seguidor brincou com a beleza do casal: "Imagina os filhos disso aqui".

Em seguida da publicação do ator, Jade também compartilhou algumas fotos românticas ao lado do namorado em perfil pessoal. Com uma legenda simples, apenas um emoji de coração flechado, a empresária emocionou os seguidores.





Beijo na virada do ano

O romance entre a influenciadora e o ator deixou de ser secreto na virada do ano, quando Jade compartilhou um vídeo beijando André durante o Réveillon. A cena aconteceu em Maracaípe, também em Pernambuco, onde o casal celebrou a chegada de 2026. A publicação foi o primeiro indício público de que o relacionamento estava consolidado.

"Feliz, feliz, feliz! 2026", escreveu Jade na legenda do vídeo que mostrava o beijo apaixonado. O ator não demorou a reagir e comentou "Muaaaa" com um emoji de coração na postagem. A interação entre os dois nas redes sociais já vinha gerando especulações entre os seguidores há meses.

Antes da confirmação oficial, André e Jade foram fotografados juntos em diversas ocasiões ao longo de 2025. O casal tentou manter discrição sobre o relacionamento, mas as aparições públicas e viagens conjuntas alimentavam as especulações dos fãs.

