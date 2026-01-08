Reprodução/ Instagram Margareth Serrão e Danilo Nascimento

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, polemizou nas redes sociais ao compartilhar uma postagem acompanhada de uma música que falava sobre traição. A publicação ocorre após o ex, Danilo Nascimento, ser acusado de traí-la.

"Um sorriso, um detalhe, um momento só meu!", foi a frase escolhida por ela para a legenda da publicação, embalada pela canção "Cheiro de Culpado", da dupla Júnior e Cezar, cuja letra aborda a infidelidade em uma relação amorosa.





Relembre

Nesta semana, Danilo Nascimento veio a público se defender das acusações de ter traído Margareth Serrão. O sanfoneiro admitiu estar conhecendo uma nova mulher, mas afirmou que isso só ocorreu após o fim do namoro com a mãe de Virginia.

"Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui à casa dela. Mas durante o meu namoro com a Margarete, não", declarou nesta segunda-feira (5).

"Agora, depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada, eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas. Ela conversar com outros rapazes também é normal. Agora, durante o período que a gente ficou junto, não. Aí isso não existiu, não", completou.

Separação

No dia 30 de dezembro, Margareth Serrão e Danilo Nascimento anunciaram o fim do relacionamento, que durou aproximadamente 11 meses. Inicialmente, a influenciadora declarou que a separação havia ocorrido de forma pacífica.

Porém, postagens feitas depois mostraram outra perspectiva: Margareth deixou claro que não mantém amizade com o músico e passou a tecer críticas a ele.




