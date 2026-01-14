Milena acabou de entrar no BBB 26 e já chorou bastante na madrugada da última quarta-feira (14), logo após deixar a Prova do Líder de resistência. Na sala, ela desabafou e foi consolada por Juliano Floss, que tentou apaziguar a situação depois da sister ter sido eliminada da disputa.
"Sei que você perdeu a prova, mas você está aqui", disse o influencer. Triste, Milena desabafou sobre seu desempenho na competição e fez críticas ferrenhas a Sol Vega. "Mas aquela bruxa velha ficou lá. Ela ganhou de mim", afirmou.
Chorando bastante, a sister falou sobre o desgaste físico causado na prova. Segundo ela, o esforço intenso trouxe sono, fome e a dificultou o circuito. Ela afirmou que foi eliminada por uma ação durante a competição, ao dizer que "pulou" em um momento delicado.
Milena ainda criticou Juliano Floss por ter ajudado Sol Vega na prova de resistência. Para a participante, isso favoreceu a concorrente direta; Floss reconheceu o erro e pediu desculpas, enfatizando que "vacilou".
Rusga durante a prova
O início da Prova do Líder, realizada na última terça-feira (13), já havia sido marcado por uma rusga entre Milena e Sol. As duas ficaram lado a lado e chegaram a discutir fervorosamente enquanto a dinâmica acontecia.
A confusão começou após Milena comentar uma questão do Queridômetro. Ela recebeu de Sol o emoji de planta, que foi explicado pela ex-BBB como algo positivo, dizendo que a participante "iria florescer".
Milena logo questionou e ironizou o argumento, o que acabou aumentando o confronto. Durante o bate-boca, chegou a chamar Sol de "bruxa".
Sol comenta o imbróglio
Após sair da prova, Sol falou sobre o episódio na manhã desta quarta-feira (14). Conversando com Juliano Floss e Paulo Augusto, no canto externo da casa, a participante comentou a postura de Milena, afirmando que a sister teria subestimado sua reação.
De acordo com Sol, a discussão aumentou porque Milena achou que ela não iria responder às provocações. "Perco a cabeça mesmo, perco a linha", disse, ao relembrar o momento.
O confronto entre as duas sisters se tornou o primeiro embate da temporada a repercutir bastante entre os colegas de confinamento.