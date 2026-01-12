Reprodução/Internet Zé Maurício anunciou saída do Globo Esporte DF após 14 anos de Globo

Zé Maurício se despediu oficialmente do comando do Globo Esporte DF. O jornalista anunciou ao vivo sua transferência para a Globo Minas, onde assumirá uma nova função. Após 14 anos na emissora, ele deixa Brasília e se prepara para um novo desafio profissional em Belo Horizonte.

“Chegou a hora de anunciar e dividir com vocês uma mudança que teremos no Globo Esporte”, disse, visivelmente emocionado. “Exatamente hoje completo 14 anos de Globo. Entrei como estagiário em 2012, passei por diferentes funções aqui em Brasília e, nos últimos seis anos, tive o privilégio de estar no estúdio. Uma honra dupla: na apresentação e na gestão do programa”, afirmou.

André Barroso assume

Durante a despedida, o apresentador destacou a gratidão pelo ciclo vivido na capital federal e agradeceu à emissora e ao público pela trajetória. “Sigo para uma nova missão, dentro da Globo, mas em outra cidade. Estou de mudança para Belo Horizonte e o que tenho para dizer, agora, é muito obrigado a vocês pela companhia, confiança e muito obrigado a todo time da Globo, de todas as áreas”, declarou.

O jornalista também celebrou a troca de comando do telejornal esportivo com André Barroso, que passa a apresentar o programa local. “Você conhece tão bem o esporte da nossa cidade. Copa do Mundo, Olimpíadas, grandes eventos, Campeonato Brasileiro, diferentes modalidades. É muito feliz passar o bastão para você, que, além de um profissional incrível, é um amigo de tantos anos”, afirmou Zé Maurício.

