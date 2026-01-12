Reprodução/redes sociais Tati Dias e Lauana Prado colocaram um fim no relacionamento.

A influenciadora Tati Dias, ex-noiva da cantora Lauana Prado, surgiu nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (12) para se pronunciar sobre o fim do relacionamento com a sertaneja. De acordo com ela, foi a cantora quem colocou um ponto final no noivado.

Após o fim do noivado, Tati Dias utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto. A influenciadora revelou que Lauana Prado foi quem colocou um ponto final no relacionamento e pediu respeito nesse momento. 📹Reprodução/tatiidias #PortaliG #LauanaPrado #TatiDias #Sertanejo pic.twitter.com/dHOMKLF0xK— iG (@iG) January 12, 2026





No pronunciamento, a influenciadora pediu que os fãs respeitem o espaço do ex-casal.

"Demorei para aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Não tenho o que falar, não tenho que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora. Eu quero pedir do fundo, do coração, assim mesmo, fã clubes, as pessoas que se importavam com a gente, por favor, só respeitem esse espaço."





Com lágrimas nos olhos, a influenciadora afirmou que o relacionamento não tem volta.

"Nada mais adianta. É a última vez que venho aqui falar sobre esse assunto porque preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida."

Tati Dias finalizou o vídeo fazendo um apelo aos fãs.

"Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, não sei como está pra ela, me ajudem. Não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Espero que ele passe, que ele desapareça e que a gente consiga encontrar paz e seguir a vida."

Lauana Prado comunicou, por meio das redes sociais, neste domingo (11), o término de seu noivado com a influenciadora Tati Dias.

"Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que Tatiana Dias e eu decidimos seguir caminhos diferentes", iniciou a goiana, salientando que a causa do rompimento está relacionada à rotina atribulada de ambas", dizia a nota compartilhada pela artista.

No texto, a cantora afirmou que as rotinas e as perspectivas de vida diferentes levaram ao fim do noivado.

"A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria e isso não muda, mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão".



O relacionamento entre Lauana Prado e Tati Dias teve início em 2024 e fazia sucesso entre os fãs da cantora.