A ascensão das mulheres na música sertaneja no final da década passada foi o ponto de partida para Coração Acelerado, a próxima novela das sete da Globo que estreia na segunda-feira (12). A autora Izabel de Oliveira revelou que, em 2019, o sucesso de Marília Mendonça (1995-2021) a fascinou. "Passei a querer escrever sobre isso", relembra a roteirista sobre o início do projeto.A ideia amadureceu e, em 2023, Izabel soube do interesse da Globo em investir em histórias com essa temática, na esteira do sucesso de Cheias de Charme (2012). "Apresentei o projeto e chamei a Maria Helena Nascimento, porque não gosto de escrever sozinha", revelou em conversa com a Folha de S.Paulo.A parceria com Maria Helena Nascimento, conhecida por Rock Story (2016), foi natural. "Nós nos damos muito bem, já trabalhamos juntas em várias ocasiões", recorda Maria Helena. Ela complementa que a união foi positiva, mas que a ideia original partiu de Izabel. "Foi uma boa união, mas tudo começou com a Izabel", afirma a autora.Nesse contexto, nasceu Coração Acelerado que narra a história de Agrado Garcia (Isadora Cruz), uma jovem que busca o sucesso na música sertaneja. Ao mesmo tempo, ela tenta reencontrar João Raul (Filipe Bragança), um cantor famoso que conheceu ainda na infância. A trama se aprofunda na busca por objetivos e realizações pessoais.
Estudo de campo para Coração Acelerado
"É uma novela sobre sonho. Nós fomos a Goiânia e fizemos um workshop com diversas duplas sertanejas que vivem isso como uma missão de vida mesmo, sobre precisar dar certo e perseguir", comenta Maria Helena. Para construir as histórias, as autoras ouviram artistas como Maiara e Maraísa, Lauana Prado e Ana Castela, o que trouxe mais realismo à narrativa.
Convite para o elenco
A montagem do elenco da novela das sete misturou ideias e propostas. O diretor Carlos Araújo sugeriu nomes em alta na emissora, como Isadora Cruz e Gabz, que veio de Mania de Você (2024). "A Gabz é uma menina muito estudiosa, esforçada. O sotaque dela está perfeito", elogiou Izabel sobre a dedicação da atriz.Isabelle Drummond, afastada da Globo desde 2019, sempre foi a primeira opção para a vilã Naiane. "Eu escrevia pensando na Isabelle, achava que ela tinha o jeito perfeito para o papel. O Carlos, por sorte, pensava como eu, convidamos ela e deu tudo certo", afirma Maria Helena sobre a escolha da atriz para a influenciadora digital.A novela terá participações de cantores sertanejos. "Daniel e Michel Teló vão participar. Paula Fernandes fará uma participação como atriz. A Ana Castela também, como ela mesma, envolvida em uma traminha. A Sandy pode ser que participe, estamos conversando com ela. Depende de agenda", revela Izabel. "Nossa ideia é homenagear todo esse pessoal", finaliza Maria Helena.