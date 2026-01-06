Marília Mendonça foi ponto de partida para a criação de Coração Acelerado
Marília Mendonça foi ponto de partida para a criação de Coração Acelerado

A ascensão das mulheres na música sertaneja no final da década passada foi o ponto de partida para Coração Acelerado, a próxima novela das sete da Globo que estreia na segunda-feira (12). A autora Izabel de Oliveira revelou que, em 2019, o sucesso de Marília Mendonça (1995-2021) a fascinou. "Passei a querer escrever sobre isso", relembra a roteirista sobre o início do projeto.

A ideia amadureceu e, em 2023, Izabel soube do interesse da Globo em investir em histórias com essa temática, na esteira do sucesso de Cheias de Charme (2012). "Apresentei o projeto e chamei a Maria Helena Nascimento, porque não gosto de escrever sozinha", revelou em conversa com a Folha de S.Paulo.

A parceria com Maria Helena Nascimento, conhecida por Rock Story (2016), foi natural. "Nós nos damos muito bem, já trabalhamos juntas em várias ocasiões", recorda Maria Helena. Ela complementa que a união foi positiva, mas que a ideia original partiu de Izabel. "Foi uma boa união, mas tudo começou com a Izabel", afirma a autora.

Nesse contexto, nasceu Coração Acelerado que narra a história de Agrado Garcia (Isadora Cruz), uma jovem que busca o sucesso na música sertaneja. Ao mesmo tempo, ela tenta reencontrar João Raul (Filipe Bragança), um cantor famoso que conheceu ainda na infância. A trama se aprofunda na busca por objetivos e realizações pessoais.

Estudo de campo para Coração Acelerado

"É uma novela sobre sonho. Nós fomos a Goiânia e fizemos um workshop com diversas duplas sertanejas que vivem isso como uma missão de vida mesmo, sobre precisar dar certo e perseguir", comenta Maria Helena. Para construir as histórias, as autoras ouviram artistas como Maiara e Maraísa, Lauana Prado e Ana Castela, o que trouxe mais realismo à narrativa.

Convite para o elenco

A montagem do elenco da novela das sete misturou ideias e propostas. O diretor Carlos Araújo sugeriu nomes em alta na emissora, como Isadora Cruz e Gabz, que veio de Mania de Você (2024). "A Gabz é uma menina muito estudiosa, esforçada. O sotaque dela está perfeito", elogiou Izabel sobre a dedicação da atriz.

Isabelle Drummond, afastada da Globo desde 2019, sempre foi a primeira opção para a vilã Naiane. "Eu escrevia pensando na Isabelle, achava que ela tinha o jeito perfeito para o papel. O Carlos, por sorte, pensava como eu, convidamos ela e deu tudo certo", afirma Maria Helena sobre a escolha da atriz para a influenciadora digital.

A novela terá participações de cantores sertanejos. "Daniel e Michel Teló vão participar. Paula Fernandes fará uma participação como atriz. A Ana Castela também, como ela mesma, envolvida em uma traminha. A Sandy pode ser que participe, estamos conversando com ela. Depende de agenda", revela Izabel. "Nossa ideia é homenagear todo esse pessoal", finaliza Maria Helena.

