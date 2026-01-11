Reprodução/ @luanatayze A atriz Titina Medeiros, que faleceu aos 48 anos

Titina Medeiros, de 48 anos, morreu neste domingo (11), em meio ao tratamento contra um câncer de pâncreas.

Com um currículo vasto em filmes, séries, peças e novelas, a intérprete ficou conhecida pela interpretação de Socorro, do folhetim "Cheias de Charme"(2012).

Izabel Cristina de Medeiros, a Titina, nasceu em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, mas foi criada na cidade vizinha, em Acari.

Ela era casada há quase 20 anos com o também ator César Ferrario, com quem contracenou em "Cheias de Charme".

Mais recentemente, ela se destacou na produção "No Rancho Fundo", em 2024.

"Onde Nascem os Fortes", "Geração Brasil", "A Lei do Amor" e "Mar do Sertão" foram outras produções televisivas em que esteve.

Já no teatro, se destacou com as peças "Meu Seridó", "Dois Amores y Um Bicho", "Hamlet" e "Pobres de Marré". Titina fazia parte de grupos de teatro, como o Casa de Zoé e o Candeia, no qual era diretora.





Sua morte foi confirmada por familiares, nas redes sociais.

"Siga em paz. Por aqui, ficaremos lembrando dos momentos bons e rindo das presepadas que você fazia nos palcos e nas novelas", publicou Rejane Medeiros, irmã da atriz.

Também nas redes sociais, o Ministério da Cultura (MinC) divulgou nota de pesar pela morte de Titina Medeiros, destacando sua "trajetória marcada pelo talento, bom humor e a defesa da cultura brasileira".

"Orgulhosa representante do Nordeste do país, Titina esteve ao lado de Lula durante o ato pelo dia do Artista, em 2021, quando afirmou que “nós [artistas] não sabíamos o que era edital público. Você acreditou na arte do Nordeste e agora não precisamos ir pra o Rio de Janeiro nem São Paulo para trabalhar”, destacou a nota.