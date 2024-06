Reprodução/Instagram/Globo Filha de Ilva Niño em Cheias de Charme, Titina Medeiros lamenta morte da atriz

Titina Medeiros usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Ilva Niño, que morreu nesta quarta-feira (12), aos 89 anos . Atualmente, as atrizes estão no ar na Globo como mãe e filha na reprise de Cheias de Charme.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo enquanto assistia à transmissão da novela e relembrava a parceria com a veterana.

"Tenho tanta coisa linda para falar de Ilva Niño, mas infelizmente agora só consigo chorar e sentir saudade. Te amo, minha amiga, minha mãe, minha ídola. O Brasil não sabe metade de quem você é e foi. Sua história é brilhante, marcada de muitas conquistas, muita dor, mas sobretudo de muita altivez e inteligência", começou ela.

De acordo com Titina, ela acreditava que estaria na presença da atriz em breve. "Tô com tanta saudade. Tinha certeza que iríamos nos encontrar em breve. Tô com muita saudade de você Ilva. Muita. Meu coração tá transbordando de amor aqui por você. Te amo demais. Te amo demais".

"Que sorte a minha ter te conhecido, ter sido sua filha, sua neta, ter escutado suas histórias que deixa qualquer um de nós orgulhosos de você. Você foi formada atriz por Ariano Suassuna e fez sua primeira Nevinha, você que participou do movimento de Pé no Chão, também se aprende a ler de Paulo Freire, você que fez mais de 50 novelas, você, que mantém um teatro na Lapa. Ai ai, são tantos feitos magníficos", seguiu.

Por fim, Titina comentou a importância de Ilva em sua carreira. "Ilva, você é minha maior inspiração. Te amarei até os últimos dias de minha vida. Obrigada por ser tanto para mim. Prometo trazer aqui alguns vídeos que fiz com ela. Por hora, tô aqui tentando aceitar essa partida. Ainda bem que você partiu com todo amor e cuidado que merece. Com sua família e amigos por perto", concluiu.





