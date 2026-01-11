Reprodução/Instagram Isabel Veloso

Isabel Veloso, de 19 anos, será velada neste domingo (11). A informação foi dada pelo pai dela, Joelson Veloso. A jovem, que morreu no sábado (10) após complicações no tratamento contra câncer, será cremada.

Enquanto o velório ocorre de manhã, a cremação está prevista para a parte da tarde. Amigos e familiares se reúnem na cerimônia fúnebre, que ocorrerá em Dois Vizinhos, município no interior do Paraná, para dar o último adeus.





Entenda

Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10). Procurado pela reportagem do iG Gente, o Hospital Erasto Gaertner explicou a causa da morte da jovem.

"Informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin", apontou.

"A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais", continuou.

Vários familiares vieram a público fazer homenagens póstumas, relembrando momentos ao lado de Isabel, além de expor a saudade que sentirão da jovem.

Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas Borba são pais de Arthur

Um deles foi o companheiro da influenciadora, Lucas Borbas. Os dois são pais do pequeno Arthur, que nasceu em dezembro de 2024, em meio ao tratamento que Veloso fazia contra a doença.

"Nada do que vivemos foi em vão. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", declarou.

"Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos", concluiu.



