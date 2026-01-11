Reprodução/ Instagram Ana Castela suspendeu show

Ana Castela, de 21 anos, não se apresentou em São Sebastião, litoral paulista, neste sábado (10), conforme previsto na agenda da artista. Segundo a equipe, a suspensão se deu por "motivo de saúde".

O comunicado do adiamento do show ainda apresentava a nova data em que a boiadeira se apresentará. Caso tudo ocorra normalmente, ela subirá ao palco neste domingo (11), às 19h.





"A produção da artista Ana Castela informa que, por motivos de saúde e seguindo orientação médica, o show que aconteceria hoje (10), em São Sebastião, SP, foi remarcado para amanhã, dia 11/01, às 19h", i nicia a nota.

"A decisão foi tomada visando a recuperação e o bem-estar da artista, garantindo a qualidade da apresentação e a melhor experiência ao público. Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data", acrescenta o comunicado, que ainda frisou a possibilidade dos espectadores solicitarem reembolso.

Polêmica

O anúncio da suspensão do show não foi bem recebido por parte dos fãs da sertaneja. Isso porque, três horas antes do comunicado, ela publicou uma foto na academia.

Dessa forma, alguns espectadores polemizaram o adiamento da apresentação, argumentando que ela estaria bem. Já outros defenderam a possibilidade da cantora ter ficado ruim após o treino.

"Eu não tenho nada a ver com isso, nem dessa cidade eu sou, mas ela postou agorinha na academia", ironizou um internauta nas redes sociais. "Você pode estar bem agora e daqui a um minuto passar mal, ela é um ser humano, não um robô, quanta crueldade, tem uns comentários que são piores que veneno", ponderou uma segunda.

Solteira

Em outubro deste ano, Ana Castela oficializou o namoro com Zé Felipe. O relacionamento durou dois meses. A separação foi comunicada pelo filho de Leonardo em dezembro, logo após as celebrações de Natal. Desde então, a artista está solteira.



