Reprodução/Internet Jovem Pan cancelou estreia do canal aberto marcada para 7 de janeiro

















A tão aguardada estreia da Jovem Pan na televisão aberta foi cancelada às vésperas do lançamento. Marcada para esta quarta-feira (7), a operação foi suspensa na noite de terça-feira (6), pegando de surpresa equipes internas e parceiros comerciais. O canal de notícias do Grupo Jovem Pan não tem nova data para ir ao ar, e a parceria com a Rede Mais Família, considerada estratégica para o projeto, está travada.

Procurada pela reportagem da coluna, a emissora confirmou o adiamento da estreia e alegou uma “questão técnica” como justificativa. Nos bastidores, porém, o impasse seria maior: o conglomerado da família Amaral de Carvalho quer ocupar o canal 36.1 da Grande São Paulo, atualmente usado pela Rede Mais Família, e resiste em assumir o canal 19.1, que sofre interferências de uma afiliada da Globo em diversas regiões da capital.

A suspensão foi tão repentina que um novo vídeo institucional sobre a estreia chegou a ser exibido no fim da tarde de terça no programa Os Pingos nos Is. Poucas horas depois, todo o material de divulgação começou a ser apagado. A nota publicada no portal da emissora em 1º de janeiro, que anunciava a exibição da programação em São Paulo, Santa Inês e Campinas, foi retirada do ar, o link agora leva a uma página de erro.

Maré de azar para Rinaldi Faria

O episódio marca o segundo revés em pouco tempo para Rinaldi Faria, ex-diretor do SBT e entusiasta de projetos noticiosos. Em dezembro, ele perdeu espaço na tentativa de transformar a Rede Mais Família no canal SBT News, após a emissora de Silvio Santos (1930–2024) optar por um modelo exclusivo para plataformas digitais e TV por assinatura. Agora, o projeto com a Jovem Pan enfrenta entraves semelhantes.

No encerramento do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, o âncora Thiago Uberreich confirmou o adiamento em tom institucional. “A transmissão iria começar amanhã cedo, mas estamos fazendo novos testes e os últimos ajustes para garantir a qualidade da programação que você já conhece e acompanha. Em breve, traremos todos os detalhes da estreia”, anunciou. Por ora, o futuro do canal na TV aberta permanece indefinido.