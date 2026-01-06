Reprodução Instagram Apresentadora saiu em defesa da amizade da filha com a atriz





A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, usou as redes sociais para sair em defesa da filha, Sasha Meneghel, de 27, e da atriz Bruna Marquezine, de 30, após as duas se tornarem alvo de críticas na internet. Amigas desde a infância, Sasha e Bruna tiveram a relação questionada por internautas, o que levou a rainha dos baixinhos a comentar publicamente em uma foto da herdeira, rebatendo os ataques com ironia e firmeza.

No comentário, Xuxa não poupou palavras ao responder aos críticos e fez questão de exaltar a trajetória das duas. “Sassa e Bubu são lindas e bem amadas. As outras pessoas eu chamarei de mamás, mal amadas e mal comidas, por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas. As mamás invejosas, beijinho no ombro e tchau”, escreveu a apresentadora, deixando claro seu incômodo com os julgamentos direcionados à filha e à atriz.





Entenda a polêmica

A manifestação ocorreu após a repercussão de um vídeo publicado pela influenciadora Isabella Rebello, que criticou a amizade entre Sasha e Bruna. Nos stories, a influenciadora ironizou a proximidade das duas e os apelidos carinhosos usados entre elas. “Amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam, se comam. Ficam Bibi, Bubu. Trinta anos chamando a amiga de Bubu? Vai ver se estou na esquina, bando de gente besta”, disse. Em outro momento, ela afirmou sentir “preguiça” de amizades muito afetuosas.

A polêmica ganhou novos contornos quando o marido de Isabella também comentou o assunto e passou a fazer críticas a João Lucas, cantor e marido de Sasha. Ele ironizou a presença do artista e o comparou a alguém sem destaque próprio, o que ampliou ainda mais a repercussão negativa do episódio nas redes sociais.

Marido de Sasha também se pronunciou

Diante da controvérsia, João Lucas decidiu se pronunciar na noite do último domingo, 4. Em tom de desabafo, o cantor questionou a postura adotada pela influenciadora e refletiu sobre o ambiente virtual. “Se em janeiro a pessoa já está assim, imagina o restante do ano. Imagina a energia de uma pessoa assim. Surreal”, afirmou. Ele destacou ainda que está acostumado a críticas, mas se mostrou impressionado com a agressividade direcionada a pessoas que sequer fazem parte da vida de quem faz as acusações.

O cantor também falou sobre a responsabilidade de quem produz conteúdo para a internet e o impacto das palavras ditas publicamente. “É uma pessoa que trabalha na internet, fala para uma audiência e deve responsabilidade e consciência do que traz. O que a gente está consumindo? Para quem a gente abre os nossos ouvidos?”, questionou. João Lucas classificou as falas como grosseiras e hostis, e afirmou que situações como essa podem servir de alerta para uma reflexão coletiva sobre respeito e maturidade.



