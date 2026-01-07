Reprodução/Internet Carol Minhoto estreia o programa Beleza e Vida em 26 de janeiro

Ex-apresentadora da TV Gazeta, Carol Minhoto inicia uma nova etapa em sua carreira. A comunicadora estreará no programa Beleza e Vida na Rede Brasil. A atração entrará no ar em 26 de janeiro de 2026 e será exibida de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h30.

O formato mistura saúde, bem-estar, qualidade de vida, beleza e entretenimento. A proposta editorial do novo programa da Rede Brasil aposta em uma abordagem contemporânea, com a inclusão de temas como moda e música, editorias que passam a ganhar espaço na programação da emissora.

Durante a atração, Carol Minhoto vai receber médicos, nutrólogos, nutricionistas e profissionais especializados em saúde e qualidade de vida. Convidados especiais também participarão para discutir hábitos saudáveis, alimentação equilibrada e cuidados com o corpo e a mente.

A formalização da parceria entre Carol Minhoto e a Rede Brasil aconteceu na segunda-feira (05). A apresentadora assinou o contrato ao lado do diretor comercial da emissora, Emerson Naves.

Saída da TV Gazeta

No fim de dezembro, a apresentadora comentou sua saída da TV Gazeta. “Calma, gente. Tá tudo bem. Eu quero contar para vocês o que vai acontecer. Eu já tinha… Vocês viram as mudanças no Você Bonita. Tá tudo certo. As coisas vão caminhando, a gente já sabia… O programa diminuiu. Vocês me conhecem. Eu sou acelerada e não durmo no ponto”, declarou.