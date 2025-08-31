Reprodução/Internet Roger Moreira critica Estrela da Casa e chama apresentações de forçadas

O cantor Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, usou as redes sociais para criticar o reality Estrela da Casa, exibido pela Globo. O músico afirmou que as apresentações do programa comandado por Ana Clara Lima são artificiais e não transmitem conexão com o público.

“Ninguém pediu minha opinião sobre o Estrela da Casa da Globo, mas eu vou dar mesmo assim. É a opinião de um artista com mais de 40 anos de estrada e uns 60 de música”, iniciounas redes sociais.

Ele ressaltou que não tem nada contra os competidores, mas avaliou que o programa prioriza aparência em vez de conteúdo. “Não é nada contra os cantores participantes, mas é um conselho pra quem quiser se aventurar na arte. Não adianta toda essa coisa fake de roupas brilhantes e superprodução e balés ensaiados”, declarou.

Sem conexão

O vocalista do Ultraje a Rigor classificou as performances como egocêntricas. “Não é assim que funciona. As apresentações são francamente ególatras. ‘Olha como eu danço! Olha como eu canto! Olha como eu sinto!’ Ninguém tem conexão com o público! Nem olham pra ele! Totalmente forçado!”, escreveu.

Em outro trecho,reforçou a ausência de autenticidade nos candidatos. “Tem artista rouco, tem artista gago, tem artista com língua presa, artista que se veste como um mendigo, mas todos eles têm algo que eu não vi em nenhum dos participantes: personalidade. Carisma. Arte. Não basta o glacê. Tem que ter o bolo. E o recheio. Fica a dica", sinalizou.