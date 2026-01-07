Reprodução/Globo O artista afirmou que estava cansado

Caio Castro abriu um novo endereço de alto padrão em Morro de São Paulo, no município de Cairu (BA), no verão de 2026. O ator escolheu a Terceira Praia para passar os últimos dias de 2025 e marcar a chegada do novo ano, momento que coincidiu com a abertura da Mansão Real, residência que entra no mercado de locações por temporada neste mês.

Localizada em uma das áreas mais valorizadas do arquipélago baiano, a mansão passa a integrar a oferta de hospedagens de luxo no destino. O imóvel foi apresentado durante a virada do ano, período em que Caio permaneceu no local.

O projeto foi idealizado por Caio Castro em parceria com o empresário Zeca Ribeiro. A proposta combina exclusividade à beira-mar, conforto e privacidade, com foco em grupos e estadias prolongadas.

Assinada pelo arquiteto Flavio Moura, a mansão conta com oito suítes e capacidade para até 23 hóspedes. A distribuição inclui duas suítes com cama king e solteiro auxiliar, quatro suítes com cama queen e solteiro auxiliar e duas suítes equipadas apenas com camas de solteiro.

Os ambientes internos seguem uma proposta de integração e amplitude. A residência possui cozinha completa, preparada para longas estadias e eventos privados, além de uma sala ampla que conecta os espaços e favorece a convivência.

Área externa e opções de lazer

Na área externa, a piscina de design exclusivo foi projetada para remeter a uma prainha particular. A iluminação cênica transforma o espaço no fim de tarde, quando o pôr do sol se destaca no cenário da Terceira Praia.

O projeto inclui paisagismo tropical, ambientes abertos e fire pit no jardim. A estrutura de lazer conta ainda com espaço gourmet, área de churrasco, academia, sauna, campinho de futebol e diferentes áreas ao ar livre.