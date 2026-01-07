Reprodução/ Instagram @maisa Maisa Silva

Maisa Silva, de 23 anos, resolveu passar os primeiros dias de 2026 na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Ela está acompanhada do melhor amigo, o ator e cantor João Guilherme Ávila, de 23.

"O tempo voa por aqui", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 48 milhões de seguidores. Nos comentários, famosos e fãs reagiram aos cliques.





"Nossa", declarou a influenciadora e ex-participante do "Big Brother Brasil 2020"Mari Gonzalez. "Musa do verão", destacou a cantora Gabi Sayuri. "Saudades do jetski", brincou a atriz Fernanda Concon.

"Boneca", disse Duda Santos, que contracenou com Maisa na primeira novela da ex-SBT na Globo. "Maravilhosa", disse uma fã. "Você está simplesmente perfeita, amei o biquíni diferentão", pontuou ainda uma segunda seguidora.

Saiba mais

Em junho de 2025, Maisa encerrou sua participação em "Garota do Momento", marcando sua estreia em novelas da TV Globo. Antes de chegar à emissora, a atriz construiu sua carreira no SBT, onde ganhou destaque em produções voltadas ao público infantojuvenil, dando vida a personagens como Valéria, em "Carrossel", e Juju Almeida, em "Carinha de Anjo".

Na trama exibida pela Globo, Maisa assumiu o papel da antagonista Bia Alencar. Bem recebida pela crítica e pelo público, a novela conquistou reconhecimento internacional e foi indicada ao Seoul International Drama Awards, premiação sul-coreana que celebra produções televisivas de diversos países.

Exibido até o dia 28 de julho, o folhetim abriu espaço para "Êta Mundo Melhor!", sequência de "Êta Mundo Bom". A atual produção da faixa das seis teve seus capítulos iniciais escritos por Walcyr Carrasco, que posteriormente deixou a condução da história a cargo do autor Mauro Wilson.

