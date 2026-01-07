Instagram Hailey Bieber posa de lingerie vermelha e web reage: "Que mulher"

Hailey Bieber movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (7) ao publicar fotos de lingerie vermelha em frente ao espelho. A empresária e modelo, de 29 anos, apareceu deitada e apostou em um visual marcante.

As fotos foram compartilhadas no Instagram. No clique, Hailey surge com lingerie vermelha com poás discretos. A parte de baixo aparece levemente franzida, enquanto o top tem modelagem sem alças, destacando a silhueta da modelo. Para completar o visual, a empresária combinou a lingerie com um casaco no mesmo tom, usado aberto.

A publicação acumulou milhares de curtidas em pouco tempo. Nos comentários, fãs internacionais reagiram com entusiasmo. “Justin é tão sortudo. Eu também casaria com você se pudesse” e “A mãe chegou!” foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

Entre brasileiros, os elogios também se destacaram. “Que mulherrrrrr”, escreveu um internauta. “Nossa, Justin, essa é a sua mulher??”, comentou outro. Um terceiro resumiu o impacto do post ao afirmar: “Justin Bieber, você zerou a vida!!!”.



