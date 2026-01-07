YouTube/Canal UOL Daniela Lima zomba de Bolsonaro e Michelle reage: "Asqueroso"

Michelle Bolsonaro se pronunciou nesta quarta-feira (7) após a jornalista Daniela Lima ironizar, ao vivo, a queda sofrida por Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama classificou como “asqueroso” o tom adotado durante a transmissão do Canal UOL, exibida na terça-feira (6), ao noticiar o episódio de saúde do ex-presidente.

A reação de Michelle ocorreu após a repercussão do trecho do programa em que Daniela Lima comentou o caso com outros convidados. O vídeo foi publicado pela própria ex-primeira-dama nos Stories do Instagram.

Durante a transmissão, Daniela Lima perguntou à jornalista Carla Araújo: “Quem caiu da cama?”. Após a convidada questionar “como assim?”, a apresentadora completou: “Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve?”. Em seguida, Ricardo Kotscho afirmou: “Caiu da cama e virou notícia”, comentário que gerou risada da jornalista.

Reação de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro compartilhou o trecho do programa e escreveu apenas uma palavra ao comentar a abordagem: “Asqueroso”. A ex-primeira-dama também já havia informado que Bolsonaro sofreu a queda após uma crise durante a madrugada. Segundo relato divulgado por Michelle, o ex-presidente “teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel”.

A ironia exibida no programa também provocou reação de aliados do ex-presidente. O deputado federal Nikolas Ferreira usou as redes sociais para atacar Daniela Lima e a chamou de “alma apodrecida”.

De acordo com a Polícia Federal, Bolsonaro faz uso de medicamentos que atuam no sistema nervoso e utiliza CPAP durante o sono. A corporação informou que o atendimento médico foi solicitado pelo próprio ex-presidente e apontou “ferimentos leves”, sem necessidade inicial de hospitalização.

No mesmo dia da queda, a defesa pediu autorização para remoção imediata ao hospital DF Star, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido naquele momento, mas autorizou a realização de exames de imagem nesta quarta-feira (7).

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão após condenação do STF por tentativa de golpe de Estado e permanece em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

