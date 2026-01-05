Reprodução/Internet Domingo Espetacular teve 7,5 pontos e vice-liderança isolada

O Domingo Espetacular disparou no primeiro domingo de 2026: a cobertura da prisão de Nicolás Maduro e dos desdobramentos da deposição do presidente da Venezuela turbinaram o ibope da revista eletrônica da Record, que conquistou o seu melhor desempenho de audiência dos últimos 5 meses.

Apresentado por Camila Busnello e Luiz Fara Monteiro, o jornalístico se posicionou com a maior audiência diária fora da programação da Globo, assegurando a vice-liderança isolada em sua faixa horária.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Domingo Espetacular de 4 de janeiro cravou 7,5 pontos de média, índice que assegurou a preferência de 13,3% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 18h25 e 22h31.

Melhor desempenho

Com um pico de 9,0 às 20h09, o jornalístico dominical da Record teve o seu melhor desempenho desde 31 de agosto de 2025, quando marcou 7,7 pontos de média. Roberto Cabrini foi o responsável pela cobertura na emissora paulista.