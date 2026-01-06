Reprodução Instagram Rafa Kalimann e Nattan









Rafa Kalimann, de 33 anos, deu à luz Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, de 27, nesta terça-feira (6). O nascimento foi anunciado pelo casal nas redes sociais por meio de uma publicação conjunta, na qual compartilharam as primeiras imagens da bebê e celebraram a chegada da nova integrante da família.

Na legenda, os dois divulgaram o nome completo da criança e registraram a data do nascimento com uma mensagem emotiva: “Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre”. A publicação foi acompanhada da música “Pra Você Guardei O Amor”, de Nando Reis.

Casal recebeu o carinho de amigos e fãs

A notícia rapidamente repercutiu entre amigos e fãs, que deixaram diversas mensagens de carinho nos comentários. “Que Deus abençoe muitooo essa princesa”, escreveu uma seguidora. “Como pode a gente amar tanto um serzinho que nem saiu da gente?”, comentou outra. “Muita saúde e proteção sempre”, desejou uma terceira.





Entre as manifestações de famosos, o DJ Alok celebrou: “Aeeeee... seja muito bem-vinda!! Deus abençoe”. Já Fafá de Belém escreveu: “Que felicidade!!!! Que Deus abençoe e Nazinha cubra de luz!!!”. A atriz Sabrina Petraglia comentou: “Que emoção!!! Deus abençoe e guarde essa família. Bem-vinda, Zuza!”. Sabrina Sato também deixou sua mensagem: “Muito amor! Deus abençoe Zuza e essa família linda”. Alice Wegmann completou: “Que amor! Bem-vinda, Zuza!”.



