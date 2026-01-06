Reprodução/Instagram Ana Clara termina com Bruno Tumoli

Ana Clara deu um ponto final no relacionamento com o advogado Bruno Tumoli, após três anos juntos. O término aconteceu discretamente, ainda em 2025, poucos dias antes do Natal, e só veio à tona algum tempo depois.

O fim da relação ganhou repercussão após o casal passar o réveillon separado. Enquanto Ana Clara celebrava a chegada de 2026 com amigos em Fernando de Noronha, Bruno Tumoli comemorou a virada do ano em outro destino, acompanhado de amigos.

A ausência do advogado nas celebrações de fim de ano chamou a atenção dos fãs e seguidores da ex-BBB nas redes sociais. As informações são do colunista Lucas Pasin.

O namoro iniciou em 2022, sendo assumido publicamente no ano seguinte. Mesmo estável, a relação foi mantida de forma reservada, longe da exposição nas redes sociais ou de aparições públicas constantes.





Ana Clara e Bruno viveram boa parte do relacionamento à distância, devido às agendas profissionais de ambos. Ela reside no Rio de Janeiro, enquanto o advogado mora em São Paulo, o que obrigava o casal a fazer constantes viagens para tentar conciliar os compromissos. Mesmo assim, o relacionamento seguia bem, sem conflitos expostos ao público.

Reprodução/Instagram/@anaclaraac Ana Clara e Bruno Tumoli terminam relacionamento





Durante a recente temporada do reality Estrela da Casa, da TV Globo, Ana Clara chegou a fazer uma declaração ao vivo para Bruno, que estava na plateia. Na ocasião, ela dedicou uma música ao então namorado e afirmou que demonstrações públicas de afeto entre os dois eram raras.

Mesmo com o término, Ana Clara e Bruno Tumoli ainda se seguem nas redes sociais e mantêm fotos antigas do casal em ambos os perfis. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o fim do relacionamento.