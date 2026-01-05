Reprodução/Internet Marcelo de Carvalho

Após ficar livre dos, agora a maior preocupação depassou a ser a sua mala de viagens.

A saída da Redetv!

E ele, depois de muito pensar, definiu que a sua roupa de Natal seria umacom uma camisa branca e uma abotoaduras de Papai Noel.A noite de Natal foi comemorada com elegância, de excelente vida leve, onde você pode se preocupar com coisa alguma a não ser pagar as contas da viagem.

Marcelo de Carvalho já tinha se afastado da emissora fazia tempo, desde que os filhos de seu sócio, Amilcare Dallevo, assumiram o comando da tv. Coube ao Marcelo apenas comandar o seu programa Mega Senha, patrocinado pelo Luciano Hang.

Marcelo de Carvalho sempre teve pensamentos muito diferentes de seu sócio e isto foi o principal motivo para a venda. Amilcare estava cansado de ouvir de Marcelo que os seus filhos estavam errando muito na administração da emissora. Então, para evitar continuar a ouvir o que o seu sócio falava e com razão, Amilcare decidiu acertar a saída de seu sócio.

Marcelo está livre como uma borboleta

Agora os filhos de Amilcare podem errar à vontade sem ter que ouvir o que Marcelo de Carvalho falava e com razão. Mas vamos combinar que o filho de Amilcare deveria se preocupar mais com o conteúdo da TV que é pífio, do que com os ternos sob medida que usa.

Marcelo de Carvalho passou a ser um peregrino do mundo. Em seus vídeos publicados no Instagram, Marcelo de Carvalho se mostra muito à vontade, preocupado apenas com os restaurantes que frequenta com sua mulher Chris Pitanguy e ensinar o seu público a fazer comidas italianas.

Cada vídeo de Marcelo é uma aula e uma verdadeira obra de arte da gastronomia, principalmente a italiana.

Marcelo agora pode ficar o tempo que desejar na Toscana, sua grande paixão de vida, sem se preocupar com a RedeTV! ou com a sua péssima relação que tinha com o sócio.

Agora Marcelo pode se preocupar com o que quis vestir no Natal, se preocupar em escolher a sua calça berinjela com uma camisa branquíssima, tendo sempre ao seu lado a sua mulher que passou a ser o seu porto seguro emocional.

Afinal a vida é tudo aquilo que vivemos enquanto fazemos outros planos