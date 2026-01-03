Virgínia Fonseca dando comida aos animais e com as duas filhas Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo
Reprodução das Redes Sociais
Virgínia Fonseca dando comida aos animais e com as duas filhas Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo

A influenciadora, Virgínia Fonseca está com os filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo na Espanha. Ela levou os três para passear em um Safari.

Durante o passeio, ela deu comida para os animais e incentivou os filhos a fazerem o mesmo. As crianças alimentaram os animais pela janela do carro e  se divertiram com o passeio.

Durante um momento, os três saíram do carro e tiraram foto com os elefantes. Na legenda da publicação, a influenciadora afirmou que precisou de 10 minutos de silêncio após ficar com as crianças dentro do carro.

Os seguidores reagiram a fofura e comentaram com vários emojis.

Virgínia Fonseca dando comida aos animais. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Maria Flor ficou com medo de dar comida. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Virgínia Fonseca e os filhos dando comida aos animais. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Virgínia Fonseca e os filhos. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Virgínia Fonseca dando comida aos animais e com as duas filhas Maria Flor e Maria Alice. Foto: Reprodução das Redes Sociais




    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/2026-01-03/virginia-fonseca-leva-os-filhos-a-um-safari-na-espanha.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes