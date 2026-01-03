A influenciadora, Virgínia Fonseca está com os filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo na Espanha. Ela levou os três para passear em um Safari.
Durante o passeio, ela deu comida para os animais e incentivou os filhos a fazerem o mesmo. As crianças alimentaram os animais pela janela do carro e se divertiram com o passeio.
Durante um momento, os três saíram do carro e tiraram foto com os elefantes. Na legenda da publicação, a influenciadora afirmou que precisou de 10 minutos de silêncio após ficar com as crianças dentro do carro.
Os seguidores reagiram a fofura e comentaram com vários emojis.