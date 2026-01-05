Reprodução/ Instagram Carolina Dieckmmann e Marcos Frota

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, abriu o jogo sobre a separação de Marcos Frota, de 69. Pais de Davi Frota, de 26, eles ficaram juntos entre os anos de 1997 e 2004.

Durante participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi, a artista detalhou a situação. Ela ainda comparou o rompimento com o falecimento da mãe, Maíra, e garantiu que chorou mais na separação do que na morte da matriarca.





"Minha separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste", comparou ela, longe das novelas desde outubro, quando interpretou Leila no remake de "Vale Tudo".

"Separar é muito difícil. Obviamente, perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas é que, perder uma mãe, eu não tenho o que fazer", analisou. "Quando você decide separar, tem uma carga, tem um peso", prosseguiu.

Atual relacionamento

Reprodução Instagram Carolina Dieckmann e Tiago Worcman





Em 2007, Carolina Dieckmmann e Tiago Worcman se casaram. A cerimônia ocorreu em uma mansão no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Eles são pais de José Worcman e celebraram1 18 anos de casamento em 2025.

Carreira

Em outubro, Carolina Dieckmmann se despediu das telenovelas. A artista defendia Leila no remake de "Vale Tudo", dirigido por Paulo Silvestrini e adaptado por Manuela Dias a partir da obra original desenvolvida por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères em 1988.

Fábio Rocha/ Globo Carolina Dieckmann interpretou Leila em "Vale Tudo"





Em 2023, a intérprete se destacou pela atuação como Lumiar, uma das personagens centrais de "Vai na Fé", narrativa das sete escrita por Rosane Svartman.

Reprodução/TV Globo Carolina Dieckmmann como Lumiar em "Vai na Fé"





Um dos papéis mais emblemáticas de Dieckmmann foi Camila, de "Laços de Família". "Cobras e Lagartos", "Salve Jorge", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Passione" e "Mulheres Apaixonadas" foram outros títulos nos quais participou.