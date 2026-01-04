Ana Castela posa de biquíni à beira da piscina

Ana Castela usou as redes sociais neste domingo (4) para compartilhar registros de um momento de lazer. As publicações surgem poucos dias após um período movimentado na vida pessoal e profissional da artista.
A cantora apareceu em uma sequência de fotos à beira da piscina, usando um biquíni azul enquanto aproveitava o sol e exibia as tatuagens.
Nos comentários, seguidores elogiaram a artista: “mulherão, que espetáculo” e “perfeita”. O cantor Luan Pereira também interagiu na publicação e brincou: “Vidona, minha irmã”.
Recentemente, Ana anunciou o fim do relacionamento com Zé Felipe, com quem namorou por cerca de três meses, mas manteve normalmente sua agenda de compromissos.
Fim do relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe
Zé Felipe anunciou o fim do relacionamento com Ana Castela ano passado. Em comunicado publicado nas redes sociais no fim de dezembro de 2025, o cantor sertanejo enfatizou que a decisão foi tomada em comum acordo e negou que o término tenha ocorrido por conta de brigas. Ele também declarou ainda amar a cantora e pediu compreensão ao público diante da repercussão do rompimento.
"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe, que assumiu o namoro com Ana Castela em outubro.
Os rumores de que eles estariam juntos iniciaram ainda em julho, quando os dois embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, pouco tempo após o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.
O cantor frisou que o relacionamento trouxe mudanças pessoais e que mantém carinho pela família da ex-namorada.
"Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim", afirmou. O famoso mencionou os pais de Ana, Michelle e Rodrigo, e outros membros da família, agradecendo pelo acolhimento. "Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês", disse.