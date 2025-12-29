Instagram/@anacastelacantora Relembre o relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe

O anúncio da separação de Ana Castela e Zé Felipe, feito nesta segunda-feira (29), colocou fim a um relacionamento que ganhou destaque nos últimos meses por aparições públicas, viagens em família e declarações nas redes sociais.

Os primeiros rumores de um possível envolvimento surgiram no fim de julho, quando os dois viajaram juntos para Orlando, meses após o divórcio do cantor com a influenciadora Virginia Fonseca. Na época, a assessoria negou o romance.

Pouco depois, eles se reencontraram em Buritama, no interior de São Paulo, quando Zé Felipe subiu ao palco de um show da cantora para interpretar “Evidências”, aumentando as especulações do público. Dias depois, veio o anúncio da parceria musical “Sua Boca Mente”.

O namoro foi confirmado em outubro, após semanas de comentários nas redes sociais. Na ocasião, Ana Castela negou que o casal estivesse escondendo o relacionamento e comentou a pressão do público por respostas rápidas.

A partir daí, os dois passaram a aparecer com frequência juntos. Zé Felipe visitou a fazenda da sertaneja em Londrina, no Paraná, enquanto Ana acompanhou o cantor em encontros com a família dele, incluindo viagens ao lado de Leonardo e Poliana Rocha.

Antes do início do relacionamento, Ana Castela havia encerrado, em dezembro de 2024, o namoro com Gustavo Mioto, em um término que marcou a terceira separação do casal. Já Zé Felipe estava solteiro desde o anúncio do divórcio com Virginia Fonseca, feito no fim de maio.

A proximidade entre Ana e a família do cantor também chamou atenção do público. A amizade com Leonardo se intensificou ao longo do ano, rendendo encontros descontraídos, rodas de modão sertanejo e passeios pelo Pantanal.

Neste Natal, a cantora celebrou a data com Zé Felipe e os familiares dele, na residência de Leonardo e Poliana.