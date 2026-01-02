Reprodução/YouTube/Festival de Cannes Victoria Kafka Jones é encontrada morta





A filha do ator norte-americano Tommy Lee Jones, Victoria Jones, foi encontrada morta em um hotel luxuoso na Califórnia, Estados Unidos. A mulher foi declarada morta nas primeiras horas do dia de Ano Novo, no Hotel Fairmont, em São Francisco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Francisco, as equipes de emergência foram acionadas às 2h52 (horário local), após um chamado para uma emergência médica. Os paramédicos constataram o óbito da jovem, conforme informou um porta-voz do departamento.

Após a confirmação da morte, o caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia de São Francisco e ao Instituto Médico Legal, responsáveis pela condução da investigação. Por volta das 3h14, policiais também foram enviados ao hotel para registrar a ocorrência.





Um médico-legista esteve no local e iniciou os procedimentos de apuração. De acordo com o TMZ, ainda não há detalhes divulgados sobre as circunstâncias da morte nem indícios sobre o que teria causado o falecimento da artista. O caso segue sob investigação.

Quem era Victoria?

Victoria era fruto do relacionamento de Tommy Lee Jones com sua ex-esposa Kimberlea Cloughley, com quem o ator também teve Austin Leonard Jones, de 43 anos. Atualmente com 79 anos, Jones é casado com Dawn Laurel-Jones. A assessoria do ator ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Mesmo sem seguir uma carreira artística de forma contínua, Victoria teve algumas atuações quando jovem. Sua estreia aconteceu em MIB – Homens de Preto II (2002), em uma breve cena quando criança. Em seguida, fez aparições na série One Tree Hill (2003) e no filme Os Três Enterros de Melquiades Estrada (2005), protagonizado e dirigido por seu pai.