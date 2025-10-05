Reprodução/ Instagram @marco.bahler Em Paris, Bruna Marquezine posa ao lado de Demi Lovato

Bruna Marquezine, de 30 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo (5), quando um registro da brasileira ao lado de uma artista internacional foi publicado no Instagram.

Trata-se de Demi Lovato, conhecida pela trajetória como atriz em produções audiovisuais da Disney, como "Camp Rock" e "Sunny entre Estrelas", e também como cantora de vários hits emblemáticos na indústria fonográfica.







Os cliques foram publicados pelo fotógrafo Marco Bahler. As duas estavam no BoF 500, evento promovido pelo The Business of Fashion que elenca as personalidades mais influentes na transformação da indústria da moda mundial.

Os internautas repercutiram o encontro entre a intérprete brasileira e a cantora norte-americana. "Maravilhosas", disse uma. "Amamos ver esse encontrão", declarou uma segunda. "Poderosas são elas", acrescentou uma terceira.

"Eu não consigo acreditar. Por favor, que não seja inteligência artificial", brincou uma quarta. "Musas, mas que pena que não fizeram uma selfie sozinhas", lamentou uma quinta. "Simplesmente as maiores", finalizou ainda uma sexta.

Saiba mais

BoF 500, ocorreu em Paris, na França. Entre as celebridades brasileiras que marcaram presença, também se destacou a apresentadora da Rede Globo Sabrina Sato, mulher do ator Nicolas Prattes, conhecido pela atuação em novelas do mesmo canal.

Famosos internacionais também participaram. É o caso de celebridades como Kim Kardashian, FKA Twigs, Alex Consani e Laura Harrier, que decidiram comparecer ao evento e viajaram para a capital francesa.