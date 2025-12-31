Reprodução/TV Globo Roberto Carlos sofre incidente em dia supersticioso

O cantor Roberto Carlos perdeu a paciência com alguns fotógrafos durante seu show no último domingo (28), na Arena da Baixada, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O momento viralizou após a leitura labial feita pelo especialista Gabriel Velloso, que descreveu o que o artista havia dito.

Segundo relatos, Roberto teria se incomodado ao ver pessoas conversando enquanto ele cantava. "Ei, senhor! Você não quer uma cerveja para bater esse papo aí, porr*? Isso não é lugar de bater papo! Estou cantando aqui, preste atenção", disparou, interpretou Velloso.

O cantor também reclamou dos fotógrafos, que estariam atrapalhando a visão dos fãs nas primeiras fileiras. "Vou mandar tirar você daí", afirmou.

Na última sexta-feira (26), dois dias antes do ocorrido, Roberto Carlos se apresentou em Salvador, na Bahia. O tradicional momento de distribuição de rosas ao público também acabou gerando tensão.

O cantor teria se irritado ao ver parte da plateia causando aglomeração e se espremendo em frente ao palco para pegar as flores que ele jogava. "Porr*!", disse, pedindo que os fãs parassem a confusão.





Polêmica com João Gomes

O cantor João Gomes, 23, um dos nomes mais icônicos do Piseiro/Forró, se manifestou no último sábado (27) após a repercussão de um suposto "climão" com o veterano Roberto Carlos, 84, durante o tradicional especial natalino do Rei, exibido pela TV Globo na véspera de Natal.

A participação de João no espetáculo, gravado em Gramado (RS) e chamado de Especial Roberto Carlos – Noite Feliz, foi marcada pela interpretação de clássicos como "Eu Tenho a Senha e Fé", que cantou com Roberto.

No entanto, um momento específico de sua apresentação acabou gerando especulações nas redes sociais: ao final do dueto, o forrozeiro pernambucano cantou um trecho de "A Volta", composição associada ao Rei e a Erasmo Carlos, e, antes de sair do palco, disse: "Não vou lhe atrapalhar não". A reação de ambos rapidamente viralizou, levantando questionamentos dos fãs.

Esse trecho alimentou algumas interpretações por parte do público, que sugeriu ter visto um desconforto de Roberto Carlos diante da atitude improvisada de João Gomes. Em algumas publicações nas redes, a reação do veterano, que ficou em silêncio por alguns segundos durante a homenagem do jovem, foi lida por internautas como um possível sinal de estranhamento.



