Reprodução/TV Globo Roberto Carlos sofre incidente em dia supersticioso

Ontem foi o dia da TV Globo apresentar o Show de Roberto Carlos . Aliás, foi a noite gloriosa do Rei. E acreditem, a TV Globo pensou em não fazer o show este ano. Coisas da cabeça de executivos da TV Globo que pensam no banheiro.

Mas sabe-se o motivo e Roberto Carlos teve os eu contrato mantido por este ano. Vejam que gracinha.

O Roberto manteve 15 de ibope durante todo o tempo, com a TV Record e o SBT dando somente 3, o que já era muito. A TV Bandeirantes com o entendiante Master Chef dava apenas 1. Roberto Carlos manteve os 15 de Ibope mesmo quando o programa estava perto da meia-noite.

Isto quer dizer que ninguém ia descansar enquanto o show dele esta no ar.Era nítido que a plateia que assistia ao show do Rei em muitos momentos derramou as lágrimas e tenho a certeza que a dona de casa fez o mesmo na poltrona.

Então as pessoas se perguntam qual o segredo de tanto sucesso no Ibope.E a resposta é o magnetismo de Roberto aliado às letras de amor criadas Por Roberto Carlos e seu eterno parceiro Erasmo Carlos, aliados ao amor que as donas de casa sentem por eles.

O auge da idade

Roberto Carlos é a trincheira do último romântico brasileiro, em um cenário de músicas sem conteúdo poético ou amor pelo próximo.

Roberto Carlos, no auge de seus oitenta e tantos anos, inovou trazendo o cantor Supla e com ele cantou rock, animando a plateia de todo o país. Foi uma salada incrível de um gosto que todos aprovaram.

Orquestra

É tão lindo ver os músicos maduros que o acompanham há décadas com um entrosamento e cumplicidade sem nada sequer parecido na música popular brasileira.

Tempo do fim

Todos os músicos são bem amadurecidos pelo tempo e pela música, mas não perderam a empolgação no desempenho do Rei para levar as mensagens de amor ao povo brasileiro.

O tempo não fica na porta, mesmo tarde vai entrante, o tempo assim se comporta, tal qual o vento galopante.