Luiz Otávio Mesquita acabou surpreendendo Duda Wendling ao pedi-la em namoro oficialmente na última segunda-feira (29). O momento romântico foi compartilhado nas redes sociais do casal ex-Record e contou com diversas fotos espalhadas pelo quarto de hotel.

No vídeo, Duda se mostra bastante surpresa com o pedido de Luiz Mesquita, que chegou a se ajoelhar para impressionar a namorada. Tudo aconteceu em um quarto de hotel bem decorado, com pétalas de rosas, balões em formato de coração e a frase "Quer namorar comigo?".

Logo após, o casal apareceu mega sorridente, usando roupas combinando e exibindo a aliança de compromisso. "Eu disse sim", escreveu a atriz na legenda da publicação. Os dois se conheceram em A Fazenda 17 e seguem aproveitando o fim de ano no Rio de Janeiro.

Duda e Luiz Mesquita já haviam falado sobre continuar o romance após o fim do reality rural. No entanto, a artista chegou a frisar que não tinha certeza sobre o futuro do relacionamento após o confinamento.

Questionada por Lucas Selfie na Live dos Finalistas, a atriz contou apenas que passariam o Natal juntos e que sua mãe dá amplo apoio à relação dos dois. "Não vou dizer que vou sair casando ou namorando, porque lá (A Fazenda 17) é completamente diferente", disse.

Ela também falou sobre o fato de ter sido tachada como "rodada" por ter ficado com dois homens durante a edição. "Eu sempre falei que casal atrapalhava… Eu acho que tenho o meu jeitinho, mas não é uma questão de seduzir. As pessoas se atraem por mim, mas eu não tenho culpa", pontuou.

A finalista de A Fazenda 17 lamentou os ataques por ter se envolvido com Matheus Martins e Mesquita. "Não concordo com essas piadinhas machistas. Muitas mulheres passam por tantas injustiças. É muito triste ver homens falando isso… Aconteceu algo para eu parar de ficar com o Matheus e aconteceu algo para eu ficar com o Mesquita", disse.

Em entrevista concedida à Cabine de Descompressão, do Record Plus, o lutador enfatizou que ambos tiveram fortes embates dentro do reality, mas criaram planos concretos para a vida fora do programa.




