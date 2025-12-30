Reprodução/Internet Globo exibirá Globo de Ouro pela primeira vez no dia 11 de janeiro

A Globo vai exibir pela primeira vez em sua história a cerimônia do Globo de Ouro . A premiação internacional será transmitida no dia 11 de janeiro, logo após o Fantástico . A edição de 2026 marca um feito inédito para o cinema nacional, com o longa O Agente Secreto indicado nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme Internacional. Wagner Moura também concorre como Melhor Ator em Filme de Drama.



A transmissão será comandada por Maria Beltrão e contará com comentários ao vivo da atriz Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare. A tradução simultânea será feita por Anna Viana. Os correspondentes Nilson Klava e Felipe Coaglio farão a cobertura do tapete vermelho com entradas ao vivo tanto no Fantástico quanto na GloboNews.



Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, a decisão da Globo de transmitir o evento reflete o crescimento do interesse do público brasileiro por premiações internacionais. É a primeira vez que um filme nacional disputa duas das principais categorias do Globo de Ouro na mesma edição, reforçando a visibilidade do país no circuito global.

Produção brasileira na disputa

O Agente Secreto é protagonizado por Wagner Moura e ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O longa narra a história de Marcelo, um professor universitário e especialista em tecnologia, que volta à sua cidade natal após anos afastado e se vê perseguido por assassinos de aluguel em São Paulo.