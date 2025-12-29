Reprodução/Instagram/@beyonce/taylorswift/oprah Beyoncé, Taylor Swift e Oprah entre as mais ricas do mundo

A cantora Beyoncé passou a integrar o grupo de celebridades que, recentemente, ultrapassaram a marca de dez dígitos em patrimônio. Nomes como o fenômeno Taylor Swift, do rapper Jay-Z (esposo da própria Beyoncé) e Rihanna despontam entre os mais ricos do entretenimento.

Oprah Winfrey

Reprodução/Instagram/@oprah Oprah é uma das bilionárias listadas pela Forbes





A apresentadora lidera o ranking dos famosos mais ricos dos Estados Unidos, de acordo com a Forbes. A artista, de 71 anos, possui uma fortuna estimada em US$ 3,1 bilhões (cerca de R$ 17,6 bilhões).

Mesmo após ter encerrado seu talk show há mais de dez anos, Oprah segue ativa, com participações em séries e filmes, além de ser proprietária do canal de televisão Oprah Winfrey Network (OWN).

Kim Kardashian

Reprodução/Instagram/@kimkardashian Kim Kardashian tem fortuna bilionária

A socialite norte-americana Kim Kardashian, de 44 anos, aparece entre as celebridades mais ricas do país, com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,6 bilhões).

Influenciadora digital, empresária e produtora, ela iniciou a carreira com o reality show Keeping Up with the Kardashians. No entanto, consolidou sua fortuna principalmente por meio de empresas como a KKW Beauty, no ramo de cosméticos, e a Skims, marca de roupas modeladoras e íntimas.

Taylor Swift

@taylorswift/Reprodução Taylor Swift lança seu décimo segundo álbum

Um dos maiores nomes do pop atual, a cantora Taylor Swift, de 35 anos, ocupa a terceira colocação no ranking. A artista possui uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão (R$ 9,1 bilhões).

Com o sucesso da The Eras Tour, ela alcançou uma arrecadação de aproximadamente US$ 2 bilhões (R$ 11,3 bilhões) em vendas de ingressos, tornando a turnê a mais lucrativa da história da música. Ao todo, foram 149 shows em 54 cidades.

Rihanna

Reprodução/Instagram Rihanna

Mesmo sem lançar um álbum desde 2016, quando apresentou Anti, Rihanna desponta como uma das bilionárias norte-americanas. Sua fortuna é estimada em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões).

Apesar de alguns imbróglios enfrentados por seus negócios nos últimos anos, como a saída do presidente de sua marca de lingerie Savage X Fenty, a artista segue entre as celebridades mais ricas do planeta.

Beyoncé

Reprodução/Instagram/@beyonce Beyoncé entre as bilionárias do planeta

Recentemente, Beyoncé se tornou bilionária, segundo a Forbes. A cantora é dona de uma das turnês de maior faturamento de 2025, a Cowboy Carter Tour, e se tornou a quinta musicista a integrar a lista.

Seu sucesso começou ainda nos anos 2000 e se consolidou a partir de 2010, com hits como Single Ladies. A Cowboy Carter Tour arrecadou mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) em vendas de ingressos.

Jay-Z

Reprodução/Youtube Rapper está na lista dos bilionários

O rappe r Jay-Z também está entre os artistas mais ricos do mundo. Ele é proprietário da marca de champanhe Armand de Brignac, da marca de conhaque D’Ussé e possui participação no Uber, adquirida ainda no lançamento do aplicativo. Uma fortuna estimada em U$ 2,5 bilhões (cerca de 12,6 bilhões de reais).

Jay-Z obteve lucros expressivos com seus negócios no setor de bebidas entre 2021 e 2023, ao vender participações nessas marcas por valores milionários.