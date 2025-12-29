A cantora Beyoncé passou a integrar o grupo de celebridades que, recentemente, ultrapassaram a marca de dez dígitos em patrimônio. Nomes como o fenômeno Taylor Swift, do rapper Jay-Z (esposo da própria Beyoncé) e Rihanna despontam entre os mais ricos do entretenimento.
Oprah Winfrey
A apresentadora lidera o ranking dos famosos mais ricos dos Estados Unidos, de acordo com a Forbes. A artista, de 71 anos, possui uma fortuna estimada em US$ 3,1 bilhões (cerca de R$ 17,6 bilhões).
Mesmo após ter encerrado seu talk show há mais de dez anos, Oprah segue ativa, com participações em séries e filmes, além de ser proprietária do canal de televisão Oprah Winfrey Network (OWN).
Kim Kardashian
A socialite norte-americana Kim Kardashian, de 44 anos, aparece entre as celebridades mais ricas do país, com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,6 bilhões).
Influenciadora digital, empresária e produtora, ela iniciou a carreira com o reality show Keeping Up with the Kardashians. No entanto, consolidou sua fortuna principalmente por meio de empresas como a KKW Beauty, no ramo de cosméticos, e a Skims, marca de roupas modeladoras e íntimas.
Taylor Swift
Um dos maiores nomes do pop atual, a cantora Taylor Swift, de 35 anos, ocupa a terceira colocação no ranking. A artista possui uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão (R$ 9,1 bilhões).
Com o sucesso da The Eras Tour, ela alcançou uma arrecadação de aproximadamente US$ 2 bilhões (R$ 11,3 bilhões) em vendas de ingressos, tornando a turnê a mais lucrativa da história da música. Ao todo, foram 149 shows em 54 cidades.
Rihanna
Mesmo sem lançar um álbum desde 2016, quando apresentou Anti, Rihanna desponta como uma das bilionárias norte-americanas. Sua fortuna é estimada em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões).
Apesar de alguns imbróglios enfrentados por seus negócios nos últimos anos, como a saída do presidente de sua marca de lingerie Savage X Fenty, a artista segue entre as celebridades mais ricas do planeta.
Beyoncé
Recentemente, Beyoncé se tornou bilionária, segundo a Forbes. A cantora é dona de uma das turnês de maior faturamento de 2025, a Cowboy Carter Tour, e se tornou a quinta musicista a integrar a lista.
Seu sucesso começou ainda nos anos 2000 e se consolidou a partir de 2010, com hits como Single Ladies. A Cowboy Carter Tour arrecadou mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) em vendas de ingressos.
Jay-Z
O rappe r Jay-Z também está entre os artistas mais ricos do mundo. Ele é proprietário da marca de champanhe Armand de Brignac, da marca de conhaque D’Ussé e possui participação no Uber, adquirida ainda no lançamento do aplicativo. Uma fortuna estimada em U$ 2,5 bilhões (cerca de 12,6 bilhões de reais).
Jay-Z obteve lucros expressivos com seus negócios no setor de bebidas entre 2021 e 2023, ao vender participações nessas marcas por valores milionários.