Cariúcha retornou aos palcos em apresentação no Rio no último sábado (27)

A apresentadora Cariúcha voltou a ocupar os palcos como cantora na noite do último sábado (27), durante o pré-réveillon do evento “SeráQAbre?”, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). Conhecida atualmente por integrar o elenco do programa "Fofocalizando", do SBT, a artista celebrou o reencontro com o público em uma apresentação marcada por nostalgia e novidades.

Durante o show, Cariúcha relembrou músicas que marcaram sua trajetória na música e também aproveitou a ocasião para lançar a faixa inédita “Flexona”, parceria com a cantora Traemme e o DJ Diveras. A canção chega oficialmente às plataformas digitais no dia 16 de janeiro de 2026 e marca uma nova fase da artista no cenário musical.

Nas redes sociais, a apresentadora falou sobre a emoção de retornar aos palcos. “Voltei aos palcos, é isso! Estava com saudades”, escreveu ela ao compartilhar um trecho da apresentação, além de prometer novas performances em breve.

A publicação rapidamente repercutiu e rendeu uma série de elogios de fãs e colegas de profissão. "Rainha", comentou um seguidor. "Arrasou", escreveu outro. A repórter Lisa Gomes, também do SBT, reagiu com um animado "Babado, amiga", enquanto a cantora Tays Reis demonstrou apoio ao deixar emojis de coração nos comentários.








