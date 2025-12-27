Reproduçao TV Globo L7nnon celebrou oportunidade em "Dona de Mim", da TV Globo





O rapper L7nnon, de 31 anos, usou as redes sociais para se despedir de Ryan, personagem que interpretou na novela "Dona de Mim", da TV Globo. Em um vídeo publicado nos últimos dias, o artista agradeceu ao público, à equipe da produção e aos colegas de elenco pelo período em que esteve no ar, destacando o papel como um marco em sua trajetória pessoal e profissional.

Segundo L7nnon, as gravações começaram no dia 20 de janeiro e foram encerradas em 19 de dezembro, quando ele gravou sua última cena. “Foi um desafio, mas acho que a gente concluiu bem”, afirmou o rapper, que celebrou a recepção positiva do público ao longo do ano. Para ele, a experiência representou um momento especial: “Tenho certeza que vai ser um marco na minha vida, tudo que eu vivi aqui nesse tempo”.

Durante o depoimento, o artista fez questão de citar pessoas que o apoiaram diretamente no processo de construção do personagem. Entre os agradecimentos, destacou o ator Jonathan Azevedo, a quem recorreu com frequência para pedir conselhos e avaliações sobre suas cenas, além do professor de improviso Leandro Austin e integrantes do coletivo Arteiros. L7nnon também estendeu o reconhecimento aos profissionais dos bastidores da novela, como diretores, equipe de caracterização, camarim, transporte e produção.

O rapper ressaltou ainda a importância do elenco feminino em sua preparação. Ele agradeceu à atriz Giovanna Lancelotti, sua parceira de cena, por orientações e incentivo desde o início das gravações, e a Clara Moneke, que lhe indicou um filme como referência para o personagem. “Tudo que a gente viveu junto aqui só engrandeceu o meu personagem”, afirmou.

Em tom reflexivo, L7nnon falou sobre sonhos e superação, lembrando que, na infância, não imaginava que um dia estaria atuando em uma novela da TV Globo. Para ele, a experiência reforça a importância de não limitar os próprios objetivos. “Não vale a pena limitar o seu sonho. Não desiste, segue firme”, disse.

Ao encerrar o vídeo, o artista afirmou que guarda as boas memórias do personagem Ryan e segue motivado para novos desafios. “Já vivi muita coisa legal, essa foi uma delas, mas sei que tenho muito mais coisa boa pra viver”, concluiu, agradecendo novamente ao público que acompanhou sua trajetória na televisão.



