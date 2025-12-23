Reprodução Instagram/TV Globo Ator se despede do Rio após fim de "Dona de Mim" e retorna a São Paulo





Na tarde desta terça-feira (23), o ator paulista Humberto Morais, de 32 anos, usou as redes sociais para marcar sua despedida do Rio de Janeiro. Por meio dos stories do Instagram, o artista compartilhou momentos finais no apartamento em que viveu durante as gravações da novela "Dona de Mim", encerradas oficialmente na última sexta-feira (19).

Intérprete do protagonista Marlon, Humberto deixou o imóvel localizado na Barra da Tijuca, com vista para o mar, e fez um balanço emocionado sobre o período em que esteve na capital fluminense. “Estou me despedindo dessa vista. Me despedindo desse apartamento. Já estou voltando para São Paulo”, disse o ator. Em outro trecho, ele mostrou as malas prontas e brincou ao lembrar como chegou à cidade: “Cheguei com duas malas… e, olha, o tanto de coisas que estou levando para a minha casa”.

Ao final do desabafo, Humberto Morais agradeceu a experiência vivida no Rio. “Rio de Janeiro foi incrível, obrigado por tudo. Experiência incrível, mudou a minha vida”, declarou, ressaltando a importância do trabalho na trama para sua trajetória pessoal e profissional.





Conheça a substituta de "Dona de Mim" na faixa das 19h

Com o encerramento de "Dona de Mim", a TV Globo já prepara sua substituta no horário. A próxima novela será "Coração Acelerado", com estreia prevista para 12 de janeiro de 2026. Ambientada no universo da música sertaneja, a trama será ambientada em Goiás e promete abordar temas como amor, carreira artística e empoderamento feminino.

O elenco principal reúne Isadora Cruz, que viverá Agrado Garcia, uma cantora talentosa em busca de reconhecimento; Filipe Bragança, no papel de João Raul, um astro da música sertaneja; e Isabelle Drummond, que interpretará Naiane Sampaio, uma influenciadora digital disposta a tudo para manter sua relevância. Gabz completa o núcleo central como Eduarda, parceira musical de Agrado na dupla “As Rainhas”.





A história acompanha a trajetória de Agrado em sua luta por espaço no cenário sertanejo, incluindo o reencontro com João Raul, antigo conhecido de um concurso de rádio. A narrativa também explora a rivalidade com Naiane, que utiliza estratégias de vitimismo e manipulação nas redes sociais para disputar tanto o amor do cantor quanto o espaço no mercado musical. A novela ainda contará com participações especiais de nomes consagrados do sertanejo, como Ana Castela, Maiara & Maraisa e Paula Fernandes.



