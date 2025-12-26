Manoella Mello/Rede Globo/Divulgação Cláudia Abreu emocionou internautas ao se despedir de "Dona de Mim"





Cláudia Abreu, de 55 anos, celebrou o encerramento de sua participação na novela "Dona de Mim", marcando seu retorno aos folhetins após quase dez anos afastada da TV. A atriz viveu Filipa, uma diretora de teatro intensa e complexa, e usou as redes sociais para compartilhar a alegria com a experiência e agradecer à equipe da trama das sete, que chega ao fim em janeiro.

“Que viagem maravilhosa e louca que é fazer uma novela. Durante um ano você não é dona da sua vida, tudo depende dos horários da gravação”, escreveu a atriz. Cláudia também destacou o carinho pelo diretor Allan Fiterman e sua equipe, além de elogiar o trabalho dos profissionais dos bastidores. “Amei voltar às novelas pelas mãos do meu tão querido Allan e sua equipe incrível de diretores e assistentes. Adorei a harmonia da equipe de maquiagem capitaneada pela maravilhosa Dayse, assim como amei meu figurino criado pela Júlia. E fui feliz ao lado de atores sensíveis e divertidos”, afirmou.





Na despedida, a atriz fez questão de mencionar colegas de elenco como Tony Ramos, Suely Franco, Clara Moneke e Felipe Simas, além de agradecer à autora Rosane Svartman pela construção da personagem. “Através dela pude falar de arte, de teatro, de liberdade e principalmente de bipolaridade, que através da novela pode ter ajudado a muita gente”, disse. Após um ano intenso conciliando teatro e televisão, Cláudia Abreu encerra o trabalho com a sensação de missão cumprida e anuncia uma pausa para descanso.





Atriz recebeu carinho de colegas nas redes sociais

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu uma série de mensagens carinhosas de colegas de elenco. Giovanna Lancellotti, que interpreta Kamila (Kami) em "Dona de Mim", exaltou a parceria ao longo do ano. “Você é INCRÍVEL! Eu já era sua fã, e agora sou ainda mais!!! Obrigada por esse ano de aprendizado e alegrias ao seu lado!”, escreveu.

Aline Borges, a Tânia da trama, também deixou uma homenagem emocionada. “Meu amor todo pra você, Cacau!!! Você é fora da curva, tua entrega e foco ensinam. Tua doçura e olhar atento a tudo e todos ensinam também! Um presente grandão contracenar com você, te olhar no olhar e me ver refletida na força da tua atriz, foi simplesmente inesquecível… Cravada da memória eterna! Que venham mais trampos juntas, meu amor!! Parabéns demais! Descansa que tu merece muito!!!! Obrigada pela parceria!”, declarou.

Deborah Evelyn igualmente fez questão de elogiar a atriz. “Amada, sua entrega a tudo que você faz é lindo de ver e mais lindo ainda de compartilhar!!! Você arrasou!!! Agora, aproveite suas férias também totalmente entregue”, comentou a atriz, que em breve estará no elenco de "Quem Ama Cuida", próxima novela das 21h que substituirá "Três Graças".



