Reprodução/ Instagram @gilancellotti Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti, de 32 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 11,6 milhões de seguidores.

Nos cliques, a intérprete, no ar como Kami em "Dona de Mim", atual narrativa das sete da Rede Globo, estava se despedindo de Dubai. Ela e o marido, Gabriel David, viajaram para o destino internacional para curtir a lua de mel.





"GRWM [que significa 'arrume-se comigo' em inglês] para o último dia dessa viagem maravilhosa! Devo ficar?", brincou a atriz na legenda da postagem. Os cliques foram repercutidos pelos fãs, mas também pelo companheiro da famosa.

Gabriel, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), adicionou emojis apaixonados. Já os internautas rasgaram elogios para Lancellotti.

"Que delícia, descanso merecido", escreveu uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa", continuou uma segunda. "Sereia brasileira, volte para o país agora", acrescentou uma terceira. "Perfeita", concluiu uma quarta.

Saiba mais

Giovanna Lancellotti estreou na televisão aberta em "Insensato Coração"(2011). Pela atuação no folhetim, a intérprete foi indicada como atriz revelação no Melhores do Ano, à época exibido no "Domingão com Faustão".

Outras novelas que participou foram: "Gabriela"(2012), "A Regra do Jogo"(2015), "Sol Nascente"(2016), "Segundo Sol"(2018) e "Temporada de Verão"(2022). Após um período afastado do formato, retornou à teledramaturgia como Kami em "Dona de Mim".

Romance atual e antigos relacionamentos

A artista se casou com Gabriel David. Entre os ex-namorados famosos de Giovanna, estão o cantor Pe Lanza, da banda Restart, e o ator Arthur Aguiar.

Relembre

Recentemente, o casal se aproximou do Budismo durante uma viagem que fizeram após o matrimônio. "Uma das coisas mais fantásticas em viajar é a imersão pela cultura local. O Budismo sempre nos gerou tantas reflexões, poder viver um ritual clássico no Cambodia foi, sem dúvidas, uma das sensações mais incríveis que poderíamos sentir", escreveu ela em novembro, quando viajou ao lado de Gabriel David.



