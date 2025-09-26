Reprodução/ TV Globo Gracyanne Barbosa no "Dança dos Famosos"

Atual competidora do "Dança dos Famosos", disputa do "Domingão com Huck", Gracyanne Barbosa sofreu uma lesão e rompeu o tendão. Nesta sexta-feira (26), a ex-mulher do cantor e compositor Belo apareceu mancando na web.



"Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível", disse ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 12,9 milhões de seguidores. O episódio ocorre em meio aos ensaios da nova temporada da competição dominical e levantou questionamentos.





Em redes sociais, como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, espectadores especularam que a ex-BBB talvez seja desclassificada do "Dança dos Famosos", semelhante ao que ocorreu com MC Livinho, substituído por Lucas Leto.

O funkeiro foi anunciado como um dos participantes desta edição da disputa, mas sofreu um acidente poucos dias antes da estreia. Mesmo afirmando que gostaria de seguir, foi vetado por orientações médicas e deixou o elenco ao longo das gravações iniciais.

A reportagem do iG Gente entrou em contato com a assessoria de Gracyanne Barbosa para mais informações sobre a possível saída ou permanência dela na atração, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Saiba mais

Responsável por unir músculos aos ossos, o tendão é um tipo de tecido essencial para o movimento do corpo, conforme informações do MSD - Versão Saúde Para a Família. Quando ocorre uma lesão grave, como a ruptura, é comum que o paciente sinta uma dor forte.

Até mesmo atividades corriqueiras podem ser suspensas, essencialmente devido ao risco de piora nos quadros, caso a mobilidade esteja comprometida e o acometido pela situação não obedeça ao repouso previsto na recuperação. Exames físicos específicos, complementados por métodos de imagem, são priorizados para confirmar o diagnóstico.