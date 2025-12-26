Thyago Andrade Mulher Melão celebrou o Natal com ensaio ousado nas redes sociais





Renata Frisson, conhecida nacionalmente como Mulher Melão, celebrou o Natal de forma ousada e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Nesta última quinta-feira (25), a influenciadora compartilhou em seu perfil no Instagram um ensaio temático em clima natalino, no qual aparece usando lingerie vermelha, gorro de Papai Noel e segurando um boneco de pelúcia. As imagens foram publicadas para seus mais de 3,1 milhões de seguidores.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, internautas demonstraram entusiasmo com o ensaio e não economizaram nos elogios. “Meu desejo de Natal”, escreveu um seguidor. “Maravilhosa sempre, deusa, musa amada dos nossos corações”, comentou outro. “Que mamãe Noel gatíssima”, elogiou mais um fã.

Atualmente, Mulher Melão ocupa o posto de musa do Acadêmicos do Salgueiro e assumiu recentemente uma nova função na escola de samba: a de diretora responsável pela seleção das musas para o Carnaval 2026, ampliando sua atuação para além da avenida e das redes sociais.





Essa não foi a primeira vez que Renata Frisson movimentou a internet em dezembro. No início do mês, ela também chamou atenção ao publicar registros em que aparece apenas de biquíni no meio da torcida do Flamengo, comemorando as conquistas do tetracampeonato da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro.



